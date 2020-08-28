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MEB duyurdu, 81 ile yazı yolladı! Dönüşümlü ve...

AA |  28 Ağustos 2020 Cuma - 19:25 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 19:25

Milyonlarca kişi merakla bekliyordu Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı yollayarak duyurdu. MEB yazısına göre EBA canlı sınıflarındaki dersler, teknik altyapı şartlarının uygun olması durumunda, öğretmenlerin okulda bulunacakları günlerde eğitim kurumlarından da yapılabilecek. 31 Ağustos-18 Eylül'de uzaktan eğitim planlaması dikkate alınarak, belli sayıda öğretmen veya alan zümresinin dönüşümlü olarak eğitim kurumunda bulunması sağlanacak. Öğretmenlere, "Salgın Sürecinde Öğrenci Rehberliği" eğitimi verilecek.


MEB, Uzaktan Eğitim Çalışma Planına ilişkin illere yazı gönderdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), EBA canlı sınıflarında  verilecek derslerin, teknik alt yapı şartlarının uygun olması durumunda,  öğretmenlerin okulda bulunacakları günlerde eğitim kurumlarından da  yapılabileceğini bildirdi.      MEB'e bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim  Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik  Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce Uzaktan Eğitim  Çalışma Planına ilişkin illere yazı gönderildi.
 
 Yazıya göre,  31 Ağustos-18 Eylül'de eğitim kurumu yöneticileri,  uzaktan eğitim planlamasını da dikkate alarak, çalışma planını uygulamak üzere  tüm öğretmenlerin haftanın her günü okulda bulunmaları yerine belli sayıda  öğretmen veya alan zümresinin dönüşümlü olarak eğitim kurumunda bulunmasını  sağlayacak. EBA canlı sınıflarındaki dersler, eğitim kurumu yönetimince yapılacak  planlama dahilinde, teknik alt yapı şartlarının uygun olması durumunda  öğretmenlerin okulda bulunacakları günlerde eğitim kurumlarından da  yapılabilecek.
 
Canlı derslere giren öğretmenlerin üç hafta süresince haftada en az  bir kez olmak üzere canlı ders uygulaması ve takibine yönelik planlamalar  yapılacak. Zümreler tarafından öğrencilerin konu ve kazanım eksiklerini  gidermelerini sağlamak amacıyla Bakanlıkça hazırlanan konu, kazanım ve kavrama  etkinlikleri dışında uzaktan eğitimde kullanılacak materyal ve eğitim içerikleri  planlanacak ve uygulanacak.
 
 
Uzaktan eğitim süresince planlama ve uygulamalara ilişkin veliler,  çeşitli iletişim araçları kullanılarak okul yönetimleri ile okul rehberlik  servisleri ve şube rehber öğretmenleri tarafından bilgilendirilecek.
 
11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan EBA Akademik Destek  Portalı incelenecek, öğrencilere portalın canlı derslerle tanıtımının yapılması,  portalın öğrencilerce kullanımının yaygınlaştırılması, portal üzerinden  öğrencilerin çalışmalarının takıp edilerek, ödev veya test atamalarının  yapılması, çalışmaların raporlaştırılarak okul yönetimi ile paylaşılması  sağlanacak.
 
 
Hazırlık sınıfında öğrenim görecek öğrenciler ile hazırlık sınıfını  bitirip 9'uncu sınıfa geçen öğrencilere kritik konu ve kazanımlarla ilgili canlı  ders planlaması yapılacak. Eğitim içerikleri ve öğretim materyalleri hazırlanması, tasarlanması  ve paylaşılmasına yönelik atölye çalışması yapılması amacıyla zümreler tarafından  iş planlaması yapılacak.
 
Ders özelinde, uzaktan eğitim yöntem ve teknikleri hakkında  bilgilendirmeler yapılacak. Bu kapsamda, uzaktan eğitim pedagojisi; uzaktan  eğitimde buz kırma teknikleri, uzaktan eğitimde sınıf yönetimi, uzaktan eğitimde  pasif öğrencilerin görünür olmasını sağlama, uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar ve  çözüm yöntemleri, uzaktan eğitimde kullanılabilecek web araçları üzerine zümre  öğretmenlerince araştırma ve incelemeler yapılarak bu çalışmalara ilişkin  öğretmenlere bilgilendirme yapılması amacıyla çalışmalar planlanacak.
 
Rehberlik servislerince öğretmenlere, salgın sürecinde bir yakınını  kaybeden, bu süreç nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayan ailelere mensup  öğrencilere nasıl rehberlik yapılacağına ilişkin "Salgın Sürecinde Öğrenci  Rehberliği" eğitimi verilecek.  Okul öncesi eğitim kademesinde yerleşim yerinin genel şartları,  çocukların hazır bulunuşluk düzeyleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak, eğitim  programında yer alan gelişim alanları, kazanım, gösterge ve kavramlar  doğrultusunda her öğretmen kendi sınıfına özgü planları hazırlayacak.
 
 
 
 

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