MEB bugün duyurdu okullarla ilgili flaş değişiklik! 81 ile gönderildi 12 yıl...

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen bekliyordu ve okullarla ilgili çok önemli düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçip 81 ile duyurdu. Eğitim kurumlarında yürütülecek her türlü faaliyet kapsamında, okula yeni başlayan öğrenciler için ilk bir ay içinde ve okulda kaldıkları süreyle sınırlı olmak üzere bir defaya mahsus olarak, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması çerçevesinde öğrenci velisi aydınlatılacak ve açık rıza onayı alınacak. Sosyal etkinlikler kapsamında düzenlenecek gezilerde kullanılacak araçlar, trafiğe çıkış tarihi itibarıyla 12 yılını tamamlamamış olacak. Öte yandan MEB tarafından 81 ile gönderilen yazıda "COVID-19 Vaka Algoritması" açıklandı. Sınıfta ders veren öğretmende COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda ne yapılacak? Sınıftaki öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda, öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde neler yapılacak? Aynı sınıfta ikinci defa çıktığında; ikinci pozitif vaka öğrenci olduğunda, sınıf öğrencisinin tamamı temaslı kabul edilir...

Okullarda yüz yüze eğitim başlarken Milli Eğitim Bakanlığı da peş peşe düzenlemeler yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle, sosyal etkinlikler öğretim programlarının yanında internet üzerinden uzaktan erişim yoluyla veya belirli bir yerde yapılan bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları ile bu kapsamdaki diğer etkinlikleri tanımlayacak. Sosyal etkinlikler kapsamında düzenlenecek gezilerde kullanılacak araçlar, trafiğe çıkış tarihi itibarıyla 12 yılını tamamlamamış olacak.

Yönetmeliğe, "kişisel veri" ile "kişisel verilerin işlenmesi" tanımları da eklendi. Buna göre, "kişisel veri", kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade edecek. "Kişisel verilerin işlenmesi" ise kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi anlatacak.

Kişisel veri işleme faaliyetlerinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslara uyulacak. Eğitim kurumlarında yürütülecek her türlü faaliyet kapsamında, okula yeni başlayan öğrenciler için ilk bir ay içinde ve okulda kaldıkları süreyle sınırlı olmak üzere bir defaya mahsus olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunması çerçevesinde öğrenci velisi aydınlatılacak ve açık rıza onayı alınacak. Değişiklikle Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesine Dünya İlk Yardım Günü (eylül ayının 2. cumartesi), Mevlana Haftası (7-17 Aralık), Disleksi Haftası (ekimin ilk haftası), Dünya Disleksi Günü (ekim ayının ilk perşembe günü) ve Hayat Boyu Öğrenme Haftası (haziranın ilk haftası) eklendi.

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COVID-19 Vaka Algoritması yayımlandı

Öte yandan MEB Tarafından 'COVID-19 Vaka Algoritması' yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıda tek tek açıklandı. Yazıda şöyle denildi: Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel okullarda, corona virüsün (COVID-19) yayılımını engellemek üzere önlemlerin alınması, okulların kademeli olarak açılması, corona virüs salgınıyla etkin mücadele edilmesi ve sürecin hassasiyetle yönetilmesi önemli görülmektedir.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan Sağlık Bakanlığının 01 Ekim 2020 tarihli Bilimsel Çalışma Kurulu Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehber'ine "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" başlığı eklenerek 01 Ekim 2020 tarihinde güncellenmiştir.

Bu kapsamda "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" altında yer alan açıklamalara uygun olarak hazırlanan "Vaka Algoritması" okullarımızda süreç yönetimini sağlamak üzere ek'te bilgilerinize sunulmaktadır.

Buna göre; Kreşlerde öğretmen veya öğrencilerden birinin okula pozitif olduğu halde gelmesi durumunda; bu sınıftaki öğrencilerin hepsi yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir. Okul öncesi, 1, 2 ve 3. sınıflarda pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilir.

Sınıftaki öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

a) Öğretmen ve öğrencilerin kurallara uygun maske kullandığı durumlarda; sınıfta yer alan tüm öğrenciler ve sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler temaslı kabul edilir.

b) Öğretmen(ler) kuralına uygun, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda; sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı, sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler temaslı kabul edilir.

c) Öğretmen(ler)in ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda; sınıfta yer alan tüm öğrenciler, vaka çıkan sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

d) Aynı sınıfta ikinci defa vaka çıktığında;

İkinci pozitif vaka öğrenci olunca, sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı kabul edilir.

İkinci pozitif vaka öğretmen olunca, öğretmenin okul dışında riskli bir teması yok ise ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı, okuldaki tüm öğretmenler temaslı kabul edilir. Öğretmenin okul dışında riskli bir teması olunca, diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir.

Sınıfta ders veren öğretmende COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

a) Öğretmen ve öğrencilerin sürekli şekilde kuralına uygun maske kullandığı durumlarda, öğretmenin dersine girdiği öğrenciler ve öğretmen(ler) temaslı kabul edilir.

b) Öğretmenin kuralına uygun, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğretmenin dersine girdiği öğrenciler ve öğretmen(ler) temaslı kabul edilir.

c) Öğretmen(ler) ya da öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğretmenin eğitim verdiği tüm sınıflar ve tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

4) Okul servislerinde öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

a) Servis şoförü /rehber personel ve öğrencilerin kurallara uygun maske kullandığı durumlarda; öğrenciler ve servis şoförü /rehber personel temaslı kabul edilir.

b) Servis şoförü/ rehber personel kurallara uygun, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğrenciler yakın temaslı servis şoförü /rehber personel temaslı kabul edilir.

5) Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilir.

6) Okuldaki öğretmen veya öğrencilerden birinde Covid-19 vakası çıkması durumunda Covid-19 döneminde yapılan temizliğe ek olarak, Rehber'in "Covid-19 Kapsamında Okulda Alınması Gereken Önlemler" başlığı altındaki bilgilere göre süreç takip edilir.

7) Temaslı kabul edilenler;

a) Kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula/çalışmaya devam eder.

b) Okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati ara ile günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

c) Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

ç) Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam eder, aksi durumda ise vaka olarak kabul edilir.

d) Temaslı kabul edilen sınıftaki çocukların saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır.

8) Yakın temaslı kabul edilenler, eve gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

Hükümleri gereğince yukarıda ve Ek'te yer alan algoritmaya ait iş ve işlemlerin aksatılmaması, öğrenci ve çalışanlarımızın sağlığının korunması bakımından gerekli ve önemli görülmektedir.