Kredi, kredi kartı borcu, yüksek faizler... Hepsinden kurtulun

Milyonları ilgilendiriyor. Borçlarınızdan kurtulmak ister misiniz? Günümüz şartlarında hemen herkesin ev kredisi, ihtiyaç kredisi ya da kredi kartı borcu bulunuyor. Gelir ile gider arasında fark oluştukça borçlanılan miktar artıyor, borcu borçla kapatma yoluna gidiliyor. Bu kısır döngü ise bir süre sonra içinden çıkılamaz bir duruma geliyor. Peki bu noktada nasıl bir yol izlemek gerekiyor. Borç miktarı ne olursa olsun çözümsüz değil ve adım adım borçlardan kurtulmak mümkün.

Borcu olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Kredi, kredi kartı ya da eş-dost borcu olsun hiç fark etmiyor. Hepsinden kurtulmak mümkün. Belirli bir plan dahilinde borcunuzu kapatabilirsiniz. Borçlardan kurtulmak için öncelikli yapılması gereken ise neden borçlandığınızı bulmak. Belki kira ödemektense kredi çekip kendi evinizin taksidini ödemek istediniz fakat öngöremediğiniz durumlar kredinizi ödemenizi zorlaştırdı. Ya da kredi kartı ile ihtiyaçlarınızı karşıladınız. Ama borcunu ödeme noktasında ancak asgari ödeme tutarını ödeyebildiniz ve sonraki ayın borcu da eklenince, aylık geliriniz kredi kartınızın borcunu ödemeye yetmedi. Süreç böyle akıp giderken borçlarınız ise bir hayli büyüdü. İşte bu noktada izleyeceğiniz yol sizi borçlarınızdan kurtarabilir. Posta gazetesinden Özlem Denizmen borcu olanların yapması gerekenleri yazdı. Adım adım izlenmesi gereken yol ile ilgili detaylı bilgi veren Denizmen'in yol haritasını takip ederek siz de borçlarınızdan kurtulabilirsiniz. İşte Özlem Denizmen'in kaleme aldığı yazı...

Para konularında pişmanlıklarınız var mı? Harcamalar, birikimler, borçlar… Bu duyguları yok etmek için “Ah, tüh, keşke” demek yerine harekete geçelim. İşte finansal konulardaki pişmanlık alanları ve çözümleri...

Harcama röntgeni

Harcamalarını kontrol etmek ve finansal pişmanlıklardan kurtulmak için öncelikle harcama alışkanlıklarının röntgenini çek.

KÖK SEBEP: Neden ve hangi durumda harcıyorsun? Örnek: Neden ve hangi durumda harcıyorsun? Örnek: Sabah işyerimde bilgisayarın önüne oturduktan sonra e-ticaret sitelerinin reklamlarını görünce.

ZAMAN: Saat kaçta alışverişin geliyor? Belli bir saat var mı? Örnek: Öğlen yemeğinden sonra kahvemi içerken alışkanlık sosyal medyaya bakıyorum, dayanamıyorum.

KIŞKIRTICI ALAN: Neredeyken alışveriş yapıyorsun? Bir düşün, kredi kartı ekstrene bak. Örnek: AVM evimin yakınında. Önünden geçerken illaki içeri girip gerekli gereksiz bir şey alıyorum.

TEHLİKELİ KİŞİ: Yanında kim varken harcayasın geliyor? Hmm… Herkesi bir gözden geçir. Örnek: Komşum bana yeni aldığı kıyafetleri, yaptığı harcamaları anlatıp ‘hadi sana da yakışır’ diyor. Ben de etkileniyorum.

FIRSAT! ‘Aman kaçırma! Son ‘Aman kaçırma! Son fırsat ! Şimdi al!’ gibi reklamları gördüğünde dayanamıyor musun?

DUYGULAR: Hangi duyguları yaşadıktan sonra, birden kendini harcama yaparken buluyorsun? Örnek: Çok sevinçli olunca kendimi şımartmak için alışverişi severim.

PİŞMANLIK: Harcamaların pişmanlık hissi uyandırıyor mu?

İşte çözüm

Kredi kartını alışveriş sitelerine tanımlama ki alması kolay olmasın.

Belirli duygulardan sonra alışveriş yapıyorsan, bu his geldiğinde alışveriş yerine başka bir alışkanlık geliştir. Müzik dinlemek, evde zıplamak gibi.

Bir şeyi almadan önce 10 saniye boyunca o şeye şunları sor:

Sen istek misin ihtiyaç mı?

Seni kaç kere kullanacağım?

Senden evde kaç tane var?

Senin için borçlanmaya değer mi?

Zaaflardan tasarruf ettirip hedeflerin için birikim yaptıran uygulamam Moneye‘yi indirebilirsin.

Acil durum

Keşke dememek için, hayatın sürprizlerine karşı kendini güvenceye al. İş kaybı, vefat, kaza gibi durumlara karşı ACİL DURUM FONUN hazır olsun. En az üç aylık zaruri giderin kadar kolay ulaşılabilir, NAKİT parayı ayrı bir yerde tut.

Borç verirken

Biri senden borç isterse iyice düşün. l Bu paranın geri dönmemesini göze alabilir misin? l Senin borcun var mı? l Borç vereceksen kendi harcamalarını buna göre ayarlayabilir misin? l Bu durum ilişkinizi etkiler mi? l Borç vermek istemiyorsan, dürüstçe kendi finansal durumundan bahset.

Birikimin yolu

‘’Ben bir türlü biriktiremiyorum’’ deme, kendine inan ve dediklerimi uygula.

Birikime adres lazım. Bu para nereye gidecek? Hangi hedefinize hizmet edecek? Örnek: Evlilik masraflarım için para biriktirmek istiyorum.

Hedefe ulaşmak için plan yapmak gerek. Bu parayı kaç ayda biriktirebilirsin? Düşün.

Gelirin eline geçtiği gibi belli bir kısmını birikime ayır. Kalan parayla birikim yapma.

Birikimi hedefin için yaptığını hatırla. Çok beğendiğin, satın almak istediğin kaban hedef değil.

Kendini zorlama

Kendi evinde oturup kira yerine kredi ödemek istedin ama hesaplar şaştı. Neden? Gelirine uygun oranda borçlanmadın ve hem borçlar aldı başını gitti hem de evinizde huzur kalmadı. Çözüme gelince: Sakin ol, hiçbir şey evinin huzurundan kıymetli değil. Banka ile görüşüp yapılandırma olanaklarını, şartlarını sor, aklına yatıyorsa yap. Diğer seçenekler; evi satıp borçlarını kapatabilir veya başkasına kiralayabilirsin.

Yatırım denince...

Yatırım yapmayan zengin olmaz ama pişman olur. Birikimlerini bir kenarda bırakma, yatırım yaparak değerlendir. Paran işlesin, çalışsın. Ama arkadaş, sosyal medya tavsiyelerine bakarak paranızı riske atma, pişman olma. Yatırım araçlarını, borsayı tanıyın, vadeli mevduat, altın, döviz, arsa, gayrimenkul, hisse... Bilmediğin, aklına yatmayan yerlere paranı koyma. Kendi risk karakterini tanı, bankaya git işin uzmanına sor ve değerlerine uygun hareket et.

Emeklilik günleri

Emeklilik döneminde ihtiyaçların ve isteklerin aynı olacak, yalnızca maaşın yetmeyecek. Rahat etmen gereken bu yıllarda çocuklarına, başkalarına muhtaç olma. Finansal özgürlüğün elinde olsun. Ne yapmalı? Gelecek için birikim! n 40 yaşına kadar yıllık gelirinin 3 katı kadar biriktir. Örnek: Ailenin aylık geliri 6 bin liraysa, yıllık 72 bin lira eder. 40 yaşına kadar 216 bin lira biriktirmelisin. n 50 yaşına kadar yıllık gelirinin 4 katı, 60 yaşına kadar ise yıllık gelirinin 6 katı kadar birikimin olsun.