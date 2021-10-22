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Kredi faiz oranları tamamen değişti! Bankalar resmen duyurdu, flaş kredi kararı...
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası bankaların yeni kredi faizleri de belli oldu. Bankalar tek tek açıkladı. İhtiyaç, konut, taşıt kredilerinin faiz oranları değişti. Kredi çekmek isteyen herkesi ilgilendiriyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde güncel faiz oranları sıklıkla merak ediliyor. Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, ING, Akbank ve diğer bankalar güncel kredi faiz oranlarını açıkladı. İşte güncel kredi faiz oranları
Kredi çekecekler dikkat! Bankaların kredi faiz oranları değişti. Tek tek duyuruldu. Nakit sıkıntısı çeken çok sayıda vatandaş banka kredilerine yöneliyor. Bunun için de kredi faiz oranları en düşük bankalar sıklıkla araştırılıyor. Bankalar da nakit ihtiyacı olan, ev ve araba almak isteyen kişiler için faiz oranlarını sürekli olarak güncelleyerek müşterilerine duyuruyor.