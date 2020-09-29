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Kestane karası fırtınası ne zaman başlıyor?

29 Eylül 2020 Salı - 14:25 | Son Güncelleme : 29 09 2020 - 14:26

İstanbul'da etkisini gösteren yağmur ve dolu yağışı kentte paniğe neden oldu. Hava birden gündüzden geceye döndü. Yer yer dolu yağışlarının görüldüğü İstanbul'da bazı semtlerde baskınlara neden oldu. Uzmanlar öğleden sonra yağmurun hızını azaltacağını akşam saatlerinde yine şiddetli yağışların görüleceğini belirtiyor. İstanbul'daki yağışlı hava ile birlikte pek çok kişi de Kestane karası fırtınasını merak ediyor. Peki, Kestane karası fırtınası nedir, ne zaman olur? Kestane karası fırtınası ne zaman başlıyor? İşte Kestane karası fırtınası hakkında merak edilenler...


Halk meteoroloji takvimine göre kestane karası fırtınası olarak bilinen şiddetli rüzgar ve fırtına etkili olduğu soğuk havalar İstanbul'da etkisini gösteren yağmur ve dolu yağışı ile birlikte gündeme geldi. Peki, Kestane karası fırtınası nedir, ne zaman olur? Kestane karası fırtınası ne zaman başlıyor? İşte Kestane karası fırtınası ile ilgili detaylar...
 
 
Türkiye'de sıcak hava artık yerini soğuk havalara bırakmaya başladı. Karadeniz'in meşhur fırtınası olan kestane karası fırtınası bugünlerde İstanbul'da etkili olmaya başladı. Uzmanlar İstanbul'da yağışın öğleden sonra etkisini azaltacağını ancak akşam saatlerinde yeniden etkili olabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, yağış ile birlikte dolu ve fırtınanın da etkili olacağu uyarısında bulunarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. 
 
KESTANE KARASI FIRTINASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
 
Kestane karası fırtınası ise genellikle eylül ayının son haftasına denk gelir ve 3-4 gün boyunca etkisini gösterir. Yaz mevsiminden kalma sıcaklar kestane karası fırtınasının gelişiyle birlikte sona erer.
 
KESTANE KARASI FIRTINASI NEDİR? 
 
Kestanelerin dışı dikenli olduğu için ağaç tepesinde toplamak oldukça zahmetli ve zordur. Kestanelerin olgunlaştığı ve hasat mevsimine denk geldiği eylülün son haftasında belirgin sıcaklık azalışıyla birlikte görülen fırtına kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için bu 'kestane karası fırtınası' olarak anılmaktadır.
 
 
 

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