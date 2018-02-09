09 Şubat 2018 Cuma
İSTANBUL 
13°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 113.590 -0.59 EURO 4,6860 -0.11
USD 3,8340 0.14 ALTIN 162,110 -0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

İslamofobik saldırılar yüzünden yarışmadan çekildi

09 Şubat 2018 Cuma - 14:02 | Son Güncelleme : 09 02 2018 - 14:02

Fransa'da ses yarışmasına katılan Ibtissem, Filistin'i desteklediği ve başörtülü olduğu için basında ve sosyal medyada aleyhine sürdürülen kampanyaların ardından yarışmadan çekilme kararı aldı


Fransa'da ses yarışmasına katılan ve jürinin büyük beğenisini kazanan Mennel Ibtissem, Filistin'i desteklediği ve başörtülü olduğu  için basında ve sosyal medyada aleyhine sürdürülen kampanyalardan sonra  yarışmadan çekildi. 
 
Fransız televizyon kanalı TF1'de yayınlanan "The Voice" adlı yarışmaya  katılarak ünlü şarkıcı Leonard Cohen'in "Hallelujah" isimli şarkısını İngilizce  ve Arapça seslendiren 22 yaşındaki Ibtissem, sosyal medyadan başlatılan linç  kampanyasının ardından yarışmadan ayrılma kararı aldı.
 
Kararını Facebook sayfasından duyuran genç şarkıcı, son günlerde  yaşanan gergin ortamdan çok etkilendiğini belirtti.
 
Ibtissem, kendisine "bu zor günlerinde" destek olan herkese teşekkür  ederken mücadeleyi sürdüreceği mesajını verdi.
 
Yarışmanın yapımını üstlenen ITV Studios France isimli şirket de  "Ibtissem'in kararına saygı duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.
TF1'den yapılan açıklamada ise istifa "sorumluluk duygusuyla alınmış  bir karar" ifadeleriyle değerlendirilirken Ibtissem'e sanat hayatında başarılar  dilendi.
 
Ibtissem, geçen cumartesi günü yayınlanan yarışmanın ardından  başörtülü olduğu ve daha önce "Gülümse Filistin" adlı şarkıyı seslendirerek  Filistin halkına desteğini ifade ettiği için sosyal medya ve basında çok sayıda  eleştiri ve ırkçı saldırının hedefi haline gelmişti.
 
Sosyal medya kullanıcıları, Twitter ve Facebook üzerinden, Fransa'da  başörtülü bir kadının şarkı yarışmasına katılamayacağını öne sürerek, televizyon  yönetimini protesto etmiş, bazı televizyon programlarında da Ibtissem'in şarkının  bir bölümünü Arapça sözlerle söylemesine tepki gösterilmişti.
 
Irkçı ve İslamofobik mesajlarla saldırıya uğrayan Ibtissem'in, sosyal  medyada, 2016 Nice saldırısı sonrasında devlet ve hükümetin rolünü sorgulayan  paylaşımları da eleştiri konusu olmuştu.
 
  
 
 
 

ETİKETLER

fransa filistin başörtüsü yarışma ses yarışması Mennel Ibtissem
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.