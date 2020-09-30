İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Hem sıfır hem de ikinci el araba en iyi yatırım aracı!

Corona virüs salgını başta araç sektörü olmak üzere pek çok alanı derinden etkiledi. Otomobil sektöründe sıfır araç olmayınca vatandaşlar da ikici el arabalara yöneldi. Araç sahipleri de sektördeki krizi fırsat bilerek ellerindeki ikinci el araçlarının fiyatlarını yükseltti. Salgının seyrinin daha kötüye gideceği endişesi de pek çok kişi bireysel ulaşım yönelince sektörde önlenemez bir yükseliş görüldü. Araç sahibi olmak ve ulaşımını güvenli sürdürmek isteyenler de ikinci el araç fiyatlarının ne zaman düşeceğini merak ediyor. Peki, İkinci el araç fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? İşte ikinci el araç piyasası ile ilgili uzman görüşü...

'İkinci el araç fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer?' soruları corona virüs salgınıyla birlikte internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Corona virüs ile birlikte virüs bulaş riskine karşı korunma isteği pek çok kişiyi özel araç sahibi olmaya yönetti. Salgın nedeniyle hemen hemen pek çok sektörde durma noktasına gelen üretim otomobil sektöründe de yaşandı. Piyasada sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale gelirken krizi fırsat a çevirmek isteyen ikinci el araç sahipleri de araçlarını yüksek fiyatlardan satışa çıkardı. İzole olmak ve bireysel araç ile ulaşımını sağlamak isteyenler de yüksek araç fiyatları karşısında çıkmaza girdi. Peki, İkinci el araç fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? İşte ikinci el araba fiyatları ile ilgili merak edilenler...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?

Corona virüs salgını sonrası araç fiyatlarında görülen önlenemez artış sonrası fiyatların ne zaman düşeceği araç sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Sektör temsilcileri ise araç fiyatlarının düşeceği tarih olarak 2021'i işaret ediyor.

Cardata’nın verilerine göre yıl başından bu yana ikinci el piyasasındaki fiyat artışı yüzde 85 oldu. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “1 Ocak’ta 100 bin TL olan bir ikinci el araç bugün 185 bin TL civarında. Bunun birçok sebebi vardı. Bu sebeplerin en başında gelen ise sıfırdaki arz talep dengesi. Pandemiyle birlikte sıfır km araç üretiminin ve buna bağlı olarak da araç bulunurluğunun azalması, mayıs ayına kadar üretimin başlamaması ve yaklaşık piyasaya giremeyen 300 bine yakın sıfır kilometre aracın olması geldi. Araç almak isteyen vatandaş, markaların tedarik sıkıntısı sebebiyle araç bulamayınca ikinci ele yöneldi. Bu da, ikinci eldeki talep artışını yarattı ve fiyatlar yukarı yönlü hareket etti” şeklinde konuştu.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI ARTACAK MI?

Fiyat artışındaki diğer bir sebebin iknci el fiyat artışları yaşanırken esnaf, satıcı ve bayilerin araçlarda ‘suni artışlar’ yapması ve fiyatları daha da artırması olduğunu vurgulayan Yalçın, “İkinci eldeki bu artışların durulmayacağını, daha bir sene boyunca hatta 2021’in sonuna kadar devam edeceğini bir otomotiv data şirketi olarak öngörüyoruz. Otomotiv sektörünün yeni normali; hem sıfır hem de ikinci el araçlarda yüksek fiyatlardır ve bu şekilde devam edecektir” dedi.

‘2021’de pazar gerileyecek’

İSTER SIFIR İSTER İKİNCİ EL OLSUN ARABA ARTIK EN İYİ YATIRIM ARACI!

Bu yılın artan fiyatlara rağmen otomotiv pazarının beklentileri karşılayacağını belirten Hüsamettin Yalçın: “Önceki yıllardan ötelenmiş talep çok önemli bir şekilde insanları otomobil satın almaya teşvik ediyor. İkinci el ve sıfır kilometre araç, bir yatırım aracı olarak görülüyor. İnsanlar şu an fiyat yüksek de olsa araç satın almak istiyorlar. Yaklaşık 710-720 bin aralığında bir sıfır km araç satış pazarı öngörüyoruz. 2021’de ise pazarın doymuşluğu ile birlikte 600 bin seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz. Bunun yaklaşık 10 katı da ikinci el araç satışı olacaktır. Üretim, pandemi kısıtlamaları yüzünden yüzde 100 kapasiteye ulaşmayacak. İthalatta da araç bulmak çok kolay olmayacak. Dolayısıyla fiyatlar sıfırda ve ikinci elde yüksek olarak devam edecek.”