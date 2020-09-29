Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığına bilgisayar işletmeni, yardımcı hizmetli, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi ile tekniker kadrolarında 53 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alım ilanı başvuru şartları...

