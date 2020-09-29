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Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

29 Eylül 2020 Salı - 9:13 | Son Güncelleme : 29 09 2020 - 9:14

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığına bilgisayar işletmeni, yardımcı hizmetli, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi ile tekniker kadrolarında 53 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alım ilanı başvuru şartları...


Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, çeşitli birimlerde  görevlendirilmek üzere 3 bilgisayar işletmeni, 25 yardımcı hizmetli, 2 şoför, 15  koruma ve güvenlik görevlisi, 3 elektrik teknikeri, 2 inşaat teknikeri, 2 sıhhi  tesisat teknikeri ve 1 iklimlendirme teknikeri olmak üzere 53 personel alınacak.
 
 
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 
 
Giriş sınavı başvuruları, 5 Ekim'de başlayacak ve 16 Ekim mesai  bitimine kadar Bakanlığın (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik  ortamda yapılacak.
 
Sınav, Ankara'da ve sözlü usulle yapılacak. Adaylar, her bir pozisyon  için KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanacak ve kontenjan sayısının  en fazla dört katı aday giriş sınavına çağırılacak. Her pozisyon için en yüksek  puandan başlamak üzere yapılan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı  kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecek.
 
 
 

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