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Halkbank harekete geçti! Kredi fırsatı

08 Mart 2021 Pazartesi - 13:14 | Son Güncelleme : 08 03 2021 - 14:09

Halkbank resmen duyurdu. Yüz binlere güzel haber. Dev banka harekete geçti. Kredi fırsatı. 100 bin liraya kadar avantajlı koşullarda kredi imkanı sunuluyor. Kadın girişimcilere önemli bir destek sağlanmış olacak.


Yüz binlerce kişi için kredi fırsatı. Halkbank tüm vatandaşlara duyurdu. 100 bin lirayaya kadar kredi verilecek. Kredi paketinin detaylar belli oldu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar finansal destek sunacaklarını bildirdi.

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