Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni karar! Ve başladı onlara yasak yok...

Ramazan yasakları belli oldu. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni karar duyuruldu. İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi.Yüz yüze eğitim, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı ile ilgili yeni karar. Kamuda esnek mesai, otobüs, minibüs, metroya sınırlama geldi. Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafeler kapatıldı. Sakoğa çıkma yasağından muaf olanların listesi de yayınlandı. Market, manev, fırınlar için yeni düzenleme. İşte madde madde alınan kararlar...