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Hafta sonu, hafta içi sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni karar! Bakan duyurdu...
Sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı ve açıklama geldi. Yasakların ne zaman kaldırılacağı veya esnetileceği merak konusuydu. Bakan duyurdu ve belli oldu, gözler pazartesi gününe çevrildi. Mart ayından itibaren yavaş yavaş normalleşmeye geçilecek. Yerinde karar dönemi ile önceden hangi illerde yasakların esnetileceği belli olacak. Bakan Koca hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni kararı duyurdu ve önemli açıklamalarda bulundu.
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasakları, kısıtlamalar, mutasyonlu virüs, aşılama, yüz yüze eğitim ve birçok konuyla ilgili merak edilenleri Bakan Koca bilim kurulu toplantısının ardından açıkladı. Bakan Koca yasak kararı için pazartesi günü yapılacak kabine toplantısına işaret etti. Öte yandan Koca bir yaş grubu işin kısıtlamalarda 'esnetme' mesajı verdi. Kısıtlamalarla ilgili hangi kararlar alınacak? İşte tüm bilgiler...