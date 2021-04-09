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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni karar! Ramazanda tam kapama, peş peşe duyurdular...
Vaka sayıları her geçen gün artıyor. Yasaklar peşe peşe açıklanıyor. Koronavirüs risk haritasına göre 17 olan kırmızı il sayısı 58’e çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir yeni haritada kırmızıya büründü. Yüz yüze eğitim, sokağa çıkma yasakları ve seyahat ile ilgili iller kararları duyuruyor. Samsun, Ankara, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Eskişehir, Çorum ve Malatya’da yüz yüze eğitime ara verildi. Her şey bu iki kritik orana bağlı; %34 ve %56! Tam kapanma kabineye sunulacak. Ramazanla ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. Teravi namazı da evde kılınacak. Tam kapama olacak mı, gözler kabine toplantısında olacak... İşte hafta içi hafta sonu yasakları ve yeni adımlar...
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 316 oldu.Son 24 saatte 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 689 bin 742'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866, vefat sayısı 33 bin 201, ağır hasta sayısı 2 bin 615 oldu.Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.