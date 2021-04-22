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Destek ödemesi! Paralar bugün banka hesaplarına yatırılıyor

AA |  22 Nisan 2021 Perşembe - 14:11 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 14:39

Para desteği ödemeleri ile ilgili açıklama geldi. Vatandaşların merakla beklediği ödemeler bugün yapılıyor. Paralar banka hesaplarına yatırılıyor. Bakan Pakdemirli güzel haberi duyurdu. Hayvancılık destek ödemelerinin bugün yapılmaya başladığını açıkladı.


Birçok vatandaşın beklediği destek ödesi ile ilgili Bakan Pakdemirli açıkamalarda bulundu.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "1 milyar 468  milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesini bugün saat 17.00  itibarıyla besicilerimizin hesabına yatırıyoruz." ifadesini kullandı. 

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, hayvancılık destek  ödemesine ilişkin bilgi verdi.
 
Buzağı desteği kapsamında, (2020 yılı 1. dönem) 676 bin yetiştiriciye  3 milyon 314 bin 449 baş buzağı için 1 milyar 436 milyon 856 bin 835 lira, manda  desteği kapsamında (2020 yılı) 10 bin 449 yetiştiriciye 82 bin 303 baş dişi manda  için 24 milyon 42 bin 550 lira ve malak desteği çerçevesinde (2020 yılı 1. dönem)  8 bin 253 yetiştiriciye 29 bin 326 baş malak için 7 milyon 636 bin 350 lira  destek ödemesi yapılacağını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:
 
"1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesini  bugün saat 17.00 itibarıyla besicimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı, bereketli  olsun."
 

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