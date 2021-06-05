05 Haziran 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.433 0.34 EURO 10,5720 0.02
USD 8,6820 -0.23 ALTIN 527,070 0.69
CANLI BORSA
TÜMÜ

DenizBank resmen duyurdu! Çok önemli kredi adımı...

05 Haziran 2021 Cumartesi - 14:37 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 14:46

DenizBank harekete geçti ve resmen duyurdu. Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Dev banka tüm müşterilerine kredi ile ilgili önemli adımı açıkladı. Ülke ekonomisine temin edilen taze finansman kaynaklarına bir yenisi daha eklendi. DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, 410 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin edildiği bildirildi. Kredi, turizm, gemicilik, ihracata yönelik sanayi ve tarım başta olmak üzere müşterilerin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullandırılacak.


DenizBank önemli kredi adımını duyurdu. DenizBank, 410 milyon dolar tutarında sendikasyon  kredisi temin ettiğini bildirdi. 
 
Şirketten yapılan açıklamaya göre, DenizBank, dolar, avro ve Çin yuanı  para birimlerinde 1 yıl vadeli toplam 410 milyon dolar tutarındaki sendikasyon  kredisi ile ülke ekonomisine temin ettiği taze finansman kaynaklarına bir  yenisini daha ekledi.
 
Çin yuanı dilimi içeren ilk Türk banka sendikasyonu olması açısından  da önem taşıyan kredi, turizm, gemicilik, ihracata yönelik sanayi ve tarım başta  olmak üzere müşterilerin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullandırılacak.
 
Emirates NBD Bank PJSC’nin aracı banka olduğu işlem, Abu Dhabi  Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve ICBC Turkey Bank A.Ş.  koordinatörlüğünde gerçekleşti. İşlemin ardından DenizBank’ın sendikasyon  kredilerinin büyüklüğü 1,3 milyar dolara ulaştı.
 
Çin yuanı dilimi içeren ilk Türk banka sendikasyonu
 
Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen DenizBank Genel  Müdürü Hakan Ateş, banka olarak Türkiye'nin geleceğine hizmeti esas  sorumlulukları olarak gördüklerini, ekonomiye katkı sağlayacak yeni kaynağı  Türkiye'ye getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
 
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel çapta yarattığı  zorlu koşullara karşın seküritizasyon, sendikasyon ve diğer işlemlerle yılın ilk  altı ayında toplamda 1 milyar dolar taze kaynağı uluslararası piyasalardan temin  edebilmenin, DenizBank, sektör ve ülke ekonomisinin gücünü ortaya koyması  bakımından gurur verici olduğunu vurgulayan Ateş, şunları kaydetti:
 
"Bu sendikasyonumuzun öne çıkan bir özelliği de; Çin yuanı cinsinden dilime sahip olması. Ülkemizde bir sendikasyon işleminde bu ilk kez  gerçekleşiyor. Müşterilerimize farklı coğrafyalarda çözüm ortağı olmak ve dış  ticaret finansmanı ihtiyaçlarına destek olmak uzun yıllardır önceliklerimiz  arasında. Aynı desteği, Türkiye ile Çin arasında gelişen ilişkilere paralel  olarak bu ülke ile iş yapan müşterilerimize de yoğunlukla vermekteyiz. Çin yuanı  cinsinden TCMB reeskont kredisini, yine 2017 yılında ilk kez kullandıran Türk  bankası DenizBank olmuştu. Önümüzdeki dönemde, Çin bağlantılı dış ticaretin  finansmanına verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz.  Kredinin tüm taraflara  hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."
 

ETİKETLER

DenizBank DenizBank duyuru DenizBank kredi DenizBank kredi adımı DenizBank haberleri DenizBank açıklama DenizBank kredi sendikasyon banka banka kredi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.