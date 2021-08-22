Borcu olanlar dikkat! Faiz ve taksit fırsatı, son gün...

Son dakika... Vatandaşların kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırma başvuruları sürüyor. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu çerçevesindeki borçlar için vatandaşların, 31 Ağustos'a kadar başvurması ve borcunun ilk taksitini de 1 Kasım'a kadar ödemesi gerekiyor.
YAPILANDIRMA DÜZENLEMESİ BİRÇOK BORCU KAPSIYOR
Borcu olanlara iyi haber. Çok sayıda kişi yararlandı. Borcunu avantajlı koşullarda ödemek isteyenler için son 10 gün. Yapılandırma kapsamında vatandaşın borçlarından faizden taksite birçok avantaj ile kurtulmasına olanak tanıyan düzenlemeyle ilgili belirlenen başvuru süresi tükeniyor. İşte son başvuru tarihi, yapılandırma kapsamına alınan borçlar ve ilk taksit gününe dair detaylar...
NİSAN AYINDAN ÖNE KESİNLEŞMİŞ OLMALI
Yapılandırma kanunu düzenlemesi Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş borçları kapsıyor.
2 AY ARALIKLI 18 KADAR TAKSİT İMKANI
Yapılandırmadan faydalananlara; borçlarını ikişer aylık periyotlarla ve 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkânı sunuluyor. Vatandaşlar, vade farkını ödemek suretiyle bu seçeneklerinden birini tercih edebiliyor. 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaş, borcunu 36 ayda ödüyor.
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMAYA GİRİYOR?
Yapılandırma çerçevesinde değerlendirilen birçok borç kalemi var. Bunlar şu şekilde sıralandı:
30 Nisan ve öncesi işlenen fiillere ilişkin (trafik gibi) idari para cezaları,
İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,
Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası hâlinde doğan alacaklar,
İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, öğrenci kredileri gibi birçok borç, yapılandırma kapsamında değerlendiriliyor.