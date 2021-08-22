Borcu olanlar dikkat! Faiz ve taksit fırsatı, son gün...

NİSAN AYINDAN ÖNE KESİNLEŞMİŞ OLMALI

Yapılandırma kanunu düzenlemesi Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş borçları kapsıyor.

2 AY ARALIKLI 18 KADAR TAKSİT İMKANI

Yapılandırmadan faydalananlara; borçlarını ikişer aylık periyotlarla ve 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkânı sunuluyor. Vatandaşlar, vade farkını ödemek suretiyle bu seçeneklerinden birini tercih edebiliyor. 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaş, borcunu 36 ayda ödüyor.