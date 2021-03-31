ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi

Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi

Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi 36 yaşındaki Berrak Tüzünataç, Marie Claire dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Tüzünataç, Uraz Kaygılaroğlu ve annelik hakkındaki sorulara cevap verdi.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.