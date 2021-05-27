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Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Flaş artış, yüzde 31...
Bankada hesabı veya parası olan herkesi ilgilendiriyor. Yüzde 31 artış yaşandı. Ve belli oldu. Yeni rakamlar açıklandı. Vatandaşlar pandemi nedeniyle ekonomide oluşabilecek belirsizliklerden dolayı birikim yapmaya başladı. Türkiye'nin 81 kentinin tamamında kişi başı tasarruflar arttı. Tasarruf mevduatlarının değeri, ilk çeyrekte 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 31,4 arttı. İşte kişi başına tasarruflarda en fazla artışın olduğu iller ve tüm bilgiler...
Bankada hesabı olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Açıklama geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de ilk çeyrek sonu itibarıyla tasarruf mevduatları 2 trilyon 49 milyar 249 milyon 403 bin liraya yükseldi.