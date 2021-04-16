Uzmanlar uyarıyor. Bilinçsizce yapılan iftar ve sahurun bağışıklık sistemimizin çökmesine neden olabilir. 15-16 saate kadar süren uzun oruç süreleri pek çok kişide halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, dikkatsizlik, dalgınlığa neden oluyor. Uzmanlar ramazanda 1 ay dengesiz beslenmenin ileride diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, yüksek tansiyon ve kronik kabızlık gibi birçok sağlık problemine neden olabileceği konusunda uyarıyor. Peki, Ramazan ayında nasıl beslenmeliyiz? Sahurda ve iftarda ne yemeliyiz? Diyetisyen Bilgen Tanyel, bağışıklığı güçlü tutacak örnek iftar ve sahur menüleri hakkında bilgi verdi.

Bilinçsizce yapılan iftar ve sahurun bağışıklık sistemimizin çökmesine neden olduğunu belirten , sağlık lı beslenebilmek adına örnek iftar ve sahur menüleri verdi.

UZUN SÜREN AÇLIK BAĞIŞIKLIĞI ETKİLEYEBİLİR

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde doğru beslenmek bağışıklık sistemimizin korunması açısından çok önemlidir. Maalesef ki bu dönemi içine alan Ramazan ayının yine bu sene de bahar dönemine denk gelmesi 15-16 saate kadar uzun bir süre aç kalmamız anlamına geliyor. Bu ayı sağlıklı tamamlamak için metabolizmamızı yavaşlatmadan, vücudumuza gerekli olan protein miktarın doğru almak, ihtiyacımız olan günlük su miktarını karşılamak ve özellikle sahur öğününü atlamadan tek düze değil çeşitlendirilmiş beslenmek son derece önemlidir.

SIVI KAYBI ORGANLARI YIPRATIYOR!

Ramazan ayında oruç tutan bireylerin büyük bir kısmı özellikle de yüksek kilolu bireyler bu ayda daha kolay kilo kaybettiklerinden bahsederler fakat sağlıklı kilo vermede önemli olanın total kilo kaybı değil kas kaybı olmadan yağdan kilo kaybetmek olduğunu dikkate almazlar. Hızlı ve aşırı kas ve sıvı kaybı beraberinde organların yıpranmasına, bazı kan değerlerinin (düşük şeker, yüksek kolesterol, yüksek trigliserit vb.) kötü seyrine, deride sarkma ve vücutta ağrı oluşması gibi birçok kötü tabloya ve sonuç olarak hastalıklara davetiye çıkardığı unutulmamalıdır.

BİLİNÇSİZ YAPILAN İFTAR CİDDİ PROBLEMELERE NEDEN OLABİLİR!

Bilinçsizce yapılan iftar ve sahur bağışıklık sistemimizin çökmesine, halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, dikkatsizlik, dalgınlık hatta daha da önemlisi 1 ay gibi uzun bir süre dengesiz beslenme sonrası ileriki süreçte diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, yüksek tansiyon ve kronik kabızlık gibi birçok sağlık problemini de beraberinde getirmektedir.

SAĞLIKLI BİR RAMAZAN AYI GEÇİREBİLMEK İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

En önemli şart ramazan ayında iftar ve sahur gibi 2 ana öğün ve iftar ve sahur arası en az 2 ara öğün asla atanmamalı

Ana öğünler hafif yiyeceklerle başlanmalı özellikle uzun süre açlık sonrası iftar saatinde 1 hurma ya da 2 adet tuzsuz zeytin, 1 bardak tarçınlı su ile açılarak sonrasında yarım kase çorba ile devam edilmeli çorba sonrası 10-15 dakika bekledikten sonra ana yemeğe geçmek tüm gün boş olan midemizi aşırı yüklenmeyi engeller, aynı durum sahur için de geçerli olup sahurda özellikle aşırı yağlı kızartma tarzı beslenmekten kaçınmak, aşırı yağlı hazır gıdalardan uzak durmak gerekirken yüksek karbonhidratlı gıda seçimi yapmak önerilmez.

Sahurda az yağlı ve düşük karbonhidratlı, protein ağırlıklı beslenmek sabah rahat uyanmamızı ve uzun süre tok kalmamızı sağlarken, kas kaybımızın engeller.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLÜ TUTACAK ÖNERİLER

İFTARDA NE YESEK DİYORSANIZ İŞTE ÖRNEK İFTAR MENÜSÜ

- 1 hurma ya da 2 zeytin

- 1 bardak tarçınlı su

- Yarım kase çorba

15-20 dakika sonra

- 1 porsiyon etli sebze yemeği (yaklaşık 7-9 yemek kaşığı kadar 50-60 gr. etli) ya da 150-200 gr et/tavuk ya da balık ya da 4-5 adet ızgara köfte ya da 8-9 yemek kaşığı etli kuru baklagil yemeği (60 gr et ile)

Bunlardan birine ek olarak;

- 100-150 gr yoğurt

- 4-5 çatal bol yeşillikli salata

- 1 avuç içi kadar pide ya da 1-2 ince dilim ekmek

1 - 1.5 saat sonra 1. ara öğün

- 1 orta boy meyve

- 7-8 adet badem ya da 1 avuç kuruyemiş

1 - 1.5 saat sonra 2. ara öğün

- 150 gr yoğurt ya da 200 ml kefir + yarım meyve ya da 1 kase sütlü tatlı + 2 adet ceviz içi

ÖRNEK SAHUR MENÜSÜ

- 1-2 dilim yarım yağlı beyaz peynir

- 3-5 adet tuzsuz zeytin

- 1 haşlanmış yumurta

- 1 kase komposto

- 1 avuç içi kadar pide ya da 2 ince dilim ekmek

Unutulmaması gereken önemli bir nokta günlük sıvı ihtiyacımızın karşılanması için iftar ile sahur arasında 8-10 bardak kadar su tüketilmesidir.

Ayrıca uzun süre açlık sebebi ile yavaşlayan metabolizmamızı hızlandırmak adına gün içerisinde 45 dakika ila 1 saat kadar hafif egzersiz ve yürüyüş yapmanızda fayda vardır.