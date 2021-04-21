21 Nisan 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.351 -1.02 EURO 9,8380 0.71
USD 8,1730 0.82 ALTIN 469,420 1.21
CANLI BORSA
TÜMÜ

Akbank'tan ramazan fırsatı! 3 ay ödeme yok

AA |  21 Nisan 2021 Çarşamba - 13:47 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 13:47

Akbank harekete geçti. Yeni karar tüm müşterilere duyuruldu. 3 ay ödemesiz kredi fırsatı sunuluyor. Ramazan ayı boyunca geçerli olacak. 250 bin TL'ye kadar kredi kullanılması mümkün. 36 ay vade seçeneği sunuluyor. Akbank, ramazanda KOBİ’lerin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri ve ödeme planlarını kendilerinin belirleyebilecekleri kredi fırsatı sunuyor.


Akbank harekete geçti. Kredi kararı resmen açıklandı. Ramzan ayı boyunca 3 ay ödemesiz kredi imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, KOBİ’lerin nakit akışını  düzenleyebilmesi, işlerinin yoğun olduğu dönemlerde finansman ihtiyacını  karşılaması ve rahatça geri ödeyebilmesi için ramazana özel kredi hazırladı.               
 
Akbank’ın KOBİ’lere destek olmak amacıyla sunduğu kredi, 250 bin TL ve  36 ay vadeye kadar olan taksitli ticari kredi başvuruları için geçerli. Kredi  ödemeleri aylık eşit taksitler halinde yapılabildiği gibi krediyi kullanan  KOBİ’nin tercihine göre de belirleniyor ve 3 ay sonra ödemeye de başlanabiliyor.               
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel  Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını yakından  izlediklerini belirterek, “Bildiğiniz gibi, KOBİ’lerin ödeme ve tahsilat  dönemleri yani nakit akışı çok öngörülebilir değil, işlerinin daha fazla olduğu  dönemler olabiliyor, bu dönemlerde ticari faaliyetleri için nakit ihtiyacı ortaya  çıkabiliyor. Bu noktada kredi ihtiyaçlarını karşılamak ve geri ödemelerini  işlerinin durumuna göre yapmak, esnek olmak istiyorlar. Bu gerçekten hareketle  Ramazan’da KOBİ’leri düşünerek ödeme planlarını kendi belirleyebildikleri bir  kredi hazırladık." ifadelerini kullandı.               
 
Bu krediden yararlanmak isteyen KOBİ’lerin, Akbank şubelerinden  başvuru yapabileceklerini aktaran Oğuz, "Ayrıca ticari faaliyeti bulunan, vergi  levhası olan bankamız mikro segment müşterileri 50 bin TL’ye kadar olan aylık  eşit taksitli kredi talepleri için Akbank Mobil üzerinden başvurabilecek. Üstelik  yeni üye iş yeri olacak KOBİ’ler, Akbank’tan, Ramazan’a özel bu kredi ile  birlikte ticari kredi kartı da alırsa 6 ay boyunca üye işyeri hizmet ücretlerinde  indirimden ve avantajlı komisyon oranından yararlanabilecek." değerlendirmesinde  bulundu.              

ETİKETLER

Akbank Akbank kredi Akbank ramazan kredisi Akbank 3 ay ödemesiz kredi kredi faiz Akbank duyuru Akbank açıklama Akbank kredi kararı Akbank duyurusu Akbank müşterisi banka duyuru Akbank haberleri banka açıklaması
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.