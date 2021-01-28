Akbank resmen duyurdu! 1 yıl boyunca ücretsiz...

Akbank resmen duyurdu. Büyük fırsat sunuluyor. 1 yıl boyunca ücretsiz olacak. Dev bankanın açıklamasına göre belirli sayıdaki EFT, havale, vergi hariç çek karnesi, çek tahsilatı işlemleri ücretsiz yapılabilecek. Öte yandan POS ücretinde yüzde 50 indirim fırsatı da var. Uygulama Trendyol ile yapılan anlaşma kapsamındaki tedarikçiler için geçerli olacak. Tedarikçilerden Akbank Ticari Kredi Kartı’na başvuranlara 1.000 TL'ye varan chip-para hediye edilecek. İşte detaylar...

Akbank’ın KOBİ’leri desteklemek Trendyol ile anlaşma yaptı. Yapılan anlaşma kapsamında tedarikçiler, 1 yıl boyunca belirli sayıdaki EFT, havale, çek karnesi (vergi hariç), çek tahsilatı işlemlerini ücretsiz olarak yapabilecekler.

YÜZDE 50 İNDİRİM FIRSATI

Ayrıca tedarikçilerden Akbank Ticari Kredi Kartı’na başvuranlara 1.000 TL'ye varan chip-para hediye edilecek. Üye işyeri avantajları ile özel çalışma koşulları ve POS ücretlerinde %50 indirim fırsatı da sağlanacak. Tüm bunlara ek olarak maaş ödemelerine yeni aracılık edilecek firmalara ve çalışanlarına yönelik imkânlar sunulacak.

KOMİSYON İNDİRİMİ DESTEĞİ

Trendyol ise bu iş birliğiyle başvuru tarihinden sonra 7 gün içinde ilk defa satış yapmaya başlayacak olan Akbanklı KOBİ’lere bir ay boyunca %40, 8-15 gün içinde başlayacak olanlara ise %30 komisyon indirimi desteği sunacak. Ayrıca tedarikçilere, sipariş teslim olduktan sonra 14 gün içinde ödeme desteği, %6 akaryakıt indirimi, avantajlı fiyattan ürün fotoğraf çekimi, kutu ve ambalaj tedariki, araç kiralama, kargo anlaşmaları ve diğer hizmetlerden yararlanma fırsatlarının yanı sıra, ücretsiz e-ticaret eğitimleri de verecek.

KOBİ'LER İÇİN ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ

Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz şunları söyledi: “İnternet kullanımının artması ile online alışveriş yapan kişilerin sayısı da arttı ve bu sayı her geçen yıl daha da yükseliyor. Firmaların ticaret hayatlarındaki en büyük zorluklardan bir tanesi de ürünlerini müşterilerine ulaştırabilmek. Geleneksel pazarlama yöntemlerine göre dijital kanallar çok daha verimli ve daha az maliyetli. Bu yolla ticaret yapan KOBİ’lerin satışlarının arttığı bir gerçek. E-ticaret ile firmalar artık sadece bulundukları coğrafya ile sınırlı değiller, ürünlerini kendi lokasyonları dışındaki birçok kişiye ulaştırabiliyor. İşlerini e-ticaretle büyütmek isteyen, gelirini artırmak isteyen KOBİ’ler için bu iş birliği önemli bir fırsat.”