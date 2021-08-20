Afganistan'da Taliban'ın korkulu rüyası! Harekete geçtiler...

Afganistan'da ABD ve NATO'nu çekilmesi sonrasında başkent Kabil'e giren Taliban 20 yıl sonra Afganistan'ın kontrolünü fiilen ele geçirdi. Taliban'ın yeniden yönetime gelmesi ile binlerce sivil ülkeden kaçmanın yollarını ararken, ülkedeki direniş hareketi ile ilgili ilk resmi doğrulama Rusya'dan geldi. İngiliz medyası ise direnişin elindeki en büyük gücü sayfalarına taşıdı.

Son dakika haberi... Dünya, Afganistan 'ın sadece 10 gün içinde Taliban 'ın kontrolüne geçmesinin şokunu atlatmaya çalışıyor.

Pazar günü başkent Kabil'e giren Taliban, Afganistan'ın kontrolünü fiilene ele geçirmiş durumda. Cumhurbaşkanı Gani, yurtdışına kaçarken, ülkedeki direniş hareketinden yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Taliban karşıtı koalisyonun Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir vilayetinde toplandığı biliniyor.

Konu ile ilgili resmi teyit Rusya 'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan'da silahlı direnişin başladığını doğruladı.

Rusya ayrıca direniş hareketinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Salih ve 'Pencşir Aslanı' olarak anılan Ahmed Şah Mesud’un 32 yaşındaki oğlu Ahmed Mesud tarafından yönetildiğini de doğruladı.

Yönetimi fiilen Taliban'a kaptıran Afganistan hükümetinin son emrinin pek çok ağır silahın bu vilayete taşınması olduğu belirtiliyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, direnişin elindeki en büyük güç ise Afgan komandolar. Zira bu ekibin İngiliz SAS kuvvetleri tarafından özel olarak eğitildiği belirtiliyor.

Aynı habere göre, SAS tarafından eğitildiğine inanılan bu askerlerin ülkedeki mevcut en iyi savaşçılar olduğu ve Taliban'a karşı hattı korumaya çalıştıkları düşünülüyor.

İngiliz medyasında Taliban'ın iyi eğitilmiş bu birliklerden çekindiğine vurgu yapılarak 'Taliban'ın korkulu riyası' benzetmesi yapıldı.

Ayrıca bölgeden gelen görüntülerde direniş hareketinin çok sayıda askeri teçhizata sahip olduğu görülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Salih, Taliban'a karşı direnişin fitilini geçtiğimiz günlerde ateşlemişti.

Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Salih, Pencşir vilayetine geçmiş ve tabiri caizse Taliban'a meydan okumuştu.

Salih, Taliban'a teslim olmayacağını söylemiş ve savaşacağına söz vermişti. Salih Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Beni dinleyen milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım. Taliban ile asla aynı çatının altında olmayacağım. ASLA.' (Hürriyet)