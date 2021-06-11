'Camdaki Kız'da bomba sahne: Asıl şimdi yandın Cana...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Kanal D'nin dizisi Camdaki Kız, 10 Haziran Perşembe akşamı sezon finaliyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide; Sedat’ın Cana ile düğün gecesinde birlikte olması, bunu fark eden Feride’nin Cana’ya haddini bildirmesi damga vurdu.