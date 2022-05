Kayserispor - Beşiktaş maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Spor Toto Süper Lig’de Avrupa’ya giden yolda çekişmeli karşılaşmaya ‘’Ekstra Süper Oran’’ seçeneğiyle Misli.com üzerinden bahis yapabilir ve bu heyecana ortak olabilirsiniz.

Beşiktaş 2022-2023 sezonunda Avrupa’da boy gösterebilmek adına ligin son haftalarına girilirken Kayserispor deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip ligi ilk 4’te bitirmenin hedefi içerisinde. Ev sahibi Kayserispor’un ligde herhangi bir iddiası bulunmuyor olsa da bu karşılaşmaya prestij gözüyle bakıyorlar.

Misli.com üzerinden ‘’Ekstra Süper Oran’’ seçeneğiyle bahis yapabileceğiniz bu karşılaşmada iki takımında ciddi eksikleri bulunuyor. Beşiktaş’ta Josef De Souza’nın cezalı olacağı karşılaşmada, Can Bozdağan’ın durumu ise maç saatine doğru netlik gösterecek. Kayseri ekibinin önemli silahlarından Bernard Mensah’ın bu karşılaşmada forma giyemeyeceğini belirtmekte fayda var. Trabzonspor’dan kadroya katılan Abdülkadir Parmak’ta sakatlığı sebebiyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Valerien Ismael’le yeni bir arayış ve oyun sistemi oturtmaya çalışan siyah-beyazlı ekip, geçen hafta kendi evinde Kasımpaşa tarafından ağır yara aldı. Maça istediği gibi başlayan ancak üçlü savunmanın tehlikesini kalesinde hisseden Beşiktaş, erken gol yiyerek panik havasına bürünmüş ve hücumdaki üretkenlikte olmayınca maçtan tamamen kopmuştu. Büyük beklentilerle gelen Valerien Ismael, yeni bir sistem arayışında. Üçlü savunma üzerinde çalışan Ismael, kendi felsefesini takımına kabul ettirmeye çalışırken takımın gol atamaması bir yana, fazla gol yemesi de büyük bir problem olarak göze çarpıyor. Son olarak kupada karşı karşıya gelen iki ekip, gollü bir karşılaşma izlettirdi. Kayserispor’un yakaladığı kontra atakları çok iyi değerlendirerek 2 gol bulması sarı-kırmızılı ekibi kupada bir üst tura taşımıştı. Hikmet Karaman’ın öğrencileri Beşiktaş karşısında nasıl bir oyun sergileyecek merak konusu olsa da, Beşiktaş’ı sıkıntıya sokacak bir oyun oynayacakları aşikar. Kayseri ekibi Beşiktaş’la oynadığı son 4 karşılaşmada da fileleri havalandırmayı başardı. Birbirine gol atma konusunda sıkıntı yaşamayan iki takımı izleyeceğiz. ‘’Ekstra Süper Oran’’ seçeneğiyle bahis alınabilecek bu karşılaşmada, Karşılıklı Gol Var seçeneği 1.61 oranla bahis severlerin dikkatini çekiyor. ‘’Canlı Oyna’’ seçeneği de bulunan bu karşılaşmada dikkat çeken önemli noktalardan biri, iki takımın gol dakikalarına bakıldığında, Kayserispor’un ilk yarıları hızlı oynadığı ve gol beklentisinin ilk yarıda daha yüksek olduğunu görüyoruz. Beşiktaş’ın daha dengeli bir grafiği mevcut. Siyah beyazlılar, ortalama dakikalara bakıldığında, hemen hemen her dakikada aynı gol sayısına ulaşmış olsa da, en çok golü 60-70 dakikaları arasında atmış. Maçın genel itibariyle yüksek tempoda geçmesi ‘’Canlı Oyna’’ seçeneğini tercih edenler için nefes kesecektir. Maçın her dakikasının gol beklentisiyle geçmesi beklenirken, ‘’Ekstra Süper Oran’’ içeren bu karşılaşmada ‘’Canlı Oyna’’ seçeneğiyle birlikte heyecanınıza heyecan katmayı unutmayın.

Öne Çıkan İstatistikler

- Kayserispor, Besiktas ile oynadığı son 8 maçının 7 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu.

- Kayserispor, Besiktas ile oynadığı son 3 maçında en az 2 gol attı.

- Beşiktaş, bu sezon en çok golü 60-70 dakikaları arasında attı.

- Kayserispor, bu sezon en çok golü 10-20 dakikaları arasında attı.

- Beşiktaş, bu sezon en çok golü 80-90 dakikaları arasında yedi.

- Kayserispor, bu sezon en çok golü 40-50 dakikaları arasında yedi.

Misli.com Yorumcusu Berat Kavuş’un Tahmini

Kayserispor oyun anlayışıyla lige renk katan takımlardan biri. Hikmet Karaman’ın takımı lige fena bir başlangıç yapmasa da sezonu istediği yerde bitiremeyecek gibi duruyor. Hücum odaklı bir oyun anlayışına sahipler. Çok atıp çok gol yiyorlar. Beşiktaş tarafına baktığımızda, siyah-beyazlı ekip Valerien Ismael’le yeni oyun anlayışını henüz oturtamamış görünüyor. Geçen hafta iç sahada aldıkları Kasımpaşa mağlubiyeti bu durumun en net göstergesi. Beşiktaş’ın, kolay gol yiyen Kayserispor karşısında skor üretmesi çok yüksek bir ihtimal. Kayserispor’un, Beşiktaş’a karşı kupada kazandığı galibiyet Kayserispor’un da gol bulabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor. İki takımın arasında oynanan son 2 karşılaşma karşılıklı gollerle geçti. Bu karşılaşmada da her iki takımın skor üretmesini bekliyorum.