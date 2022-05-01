GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
İddaaGünün En Çok Oynanan Maçları
Haberlerİddaa Haberleri Günün En Çok Oynanan Maçları
ABONE OL

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

01.05.2022 - 13:07 |
Günün En Çok Oynanan Maçları

Alanyaspor – Yeni Malatyaspor: Maç Sonucu 1
İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan Alanyaspor – Yeni Malatyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %73’ü ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:
Alanyaspor üç haftadır galibiyet alamıyor. Bu nedenle ilk 4 yarışından uzaklaştılar. Düşüş içinde oldukları bir gerçek. Ancak Malatya ile kıyasladığımızda iki takım arasınsa ciddi bir fark ortaya çıkıyor. Malatya küme düştü. Alanyaspor ilk yarıdan rakibi karşısında üstünlüğü yakalar.

Kayserispor - Beşiktaş : Maç Sonucu 2
İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Kayserispor - Beşiktaş mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %22’si karşılaşmada Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:
Beşiktaş, Valeren Ismael’in oynattığı 3-4-3 sistemi ile rakiplerine çok fazla pozisyon veriyor. Ofansif ve efor gerektiren bu sistemde Beşiktaş savunması zaman zaman arkasına atılan toplarla ciddi sıkıntılar yaşıyor. Kayserispor’un bu durumu kullanarak Beşiktaş karşısında gol bulacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa’ya yenilen Beşiktaş’ta skor üretecektir. KG Var tercihini önermekteyim.

Milan - Fiorentina: Maç Sonucu 1
İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Milan - Fiorentina mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %60’ı karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:
Fiorentina, tarihinde dördüncü kez iç sahada 4 gollü bir yenilgi alarak taraftarlarını üzdü. Son 3 maçını kaybeden mor menekşeler, belirgin bir düşüş yaşıyor. Milan, Lazio deplasmanından müthiş bir geri dönüşle kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir sınavı geçmiş oldu. Hafta içi erteleme maçında İnter’in kaybetmiş olması Milan’ı bu maç öncesinde daha çok arzulu hale getirecek. Milan, temposu düşen rakibi karşısında hata yapmayacaktır.

Günün En Çok Oynanan Maçları

SON DAKİKA
  1. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  2. 29 maçta 29 gol! Batshuayi ve Larin'in yerine 'Adam' gibi forvet geliyor
    29 maçta 29 gol! Batshuayi ve Larin'in yerine 'Adam' gibi forvet geliyor
  3. Vitor Pereira takımda tuttu performansıyla Mesut'u, Ozan'ı, İrfan'ı unutturdu! Derbinin en büyük kozu...
    Vitor Pereira takımda tuttu performansıyla Mesut'u, Ozan'ı, İrfan'ı unutturdu! Derbinin en büyük kozu...
  4. Bedava ama çok tartışılacak! Ali Koç 34 yaşındaki golcüye imza attırıyor
    Bedava ama çok tartışılacak! Ali Koç 34 yaşındaki golcüye imza attırıyor
  5. Jorge Jesus'ta sorun ortaya çıktı! Sadece para değil...
    Jorge Jesus'ta sorun ortaya çıktı! Sadece para değil...
  6. Avrupa'nın en büyük takımlarında oynadı Trabzonspor'da ilk şampiyonluğunu yaşadı
    Avrupa'nın en büyük takımlarında oynadı Trabzonspor'da ilk şampiyonluğunu yaşadı
  7. Antalyaspor'la görüşmeye gitti Trabzonspor'u şampiyon yaptı
    Antalyaspor'la görüşmeye gitti Trabzonspor'u şampiyon yaptı
  8. Yerli hocalar son 15 yıla damga vurdu! En son şampiyon olan yabancı teknik adam...
    Yerli hocalar son 15 yıla damga vurdu! En son şampiyon olan yabancı teknik adam...
  9. Sadece Ağaoğlu, Avcı, futbolcular değil Trabzonspor'u Ahmet Suat Özyazıcı’nın kasketi şampiyon yaptı
    Sadece Ağaoğlu, Avcı, futbolcular değil Trabzonspor'u Ahmet Suat Özyazıcı’nın kasketi şampiyon yaptı
  10. SON DAKİKA! Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu Ali Koç İsmail Kartal'la 5 transfere nokta koydu
    SON DAKİKA! Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu Ali Koç İsmail Kartal'la 5 transfere nokta koydu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

29 maçta 29 gol! Batshuayi ve Larin'in yerine 'Adam' gibi forvet geliyor

29 maçta 29 gol! Batshuayi ve Larin'in yerine 'Adam' gibi forvet geliyor

Vitor Pereira takımda tuttu performansıyla Mesut'u, Ozan'ı, İrfan'ı unutturdu! Derbinin en büyük kozu...

Vitor Pereira takımda tuttu performansıyla Mesut'u, Ozan'ı, İrfan'ı unutturdu! Derbinin en büyük kozu...

Bedava ama çok tartışılacak! Ali Koç 34 yaşındaki golcüye imza attırıyor

Bedava ama çok tartışılacak! Ali Koç 34 yaşındaki golcüye imza attırıyor

Sıradaki Haber