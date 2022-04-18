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Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

18.04.2022 - 11:50 |
Günün En Çok Oynanan Maçları

Galatasaray – Yeni Malatyaspor: Maç Sonucu 1
İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan Galatasaray – Yeni Malatyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %50’si ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tahmini:
Derbide Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray'ın ekstra motive olup çıkacağı maç kalmadı desek yeridir... Yeni Malatyaspor ise üst üste gol atamadan 4 maç kaybedip son 6 haftaya girerken alt lige "resmen" yolcu oldu... Derbide oynamayan Feghouli'nin durumu belirsiz, Mohamed muhtemelen maça yetişecektir; ekstra motivasyonluk maç kalmadı ama kendilerini taraftarlarına affettirmek için ideal bir maça çıkacaklar. Yeni Malatyaspor hem son haftalarda skor üretemiyor hem de ortaya futbol adına hiçbir şey koymuyor. NEF Stadyumu'nda ilk yarıdan baskılı bir başlangıç bekliyorum. Oran 2,00'den açıldı ve hızla düşüyor. Maç saatine kadar beklemeden almak lazım.

Napoli - Roma : Maç Sonucu 1
İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Napoli - Roma mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’i karşılaşmada Napoli’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:
Napoli, beklediğim gibi Fiorentina karşısında zorlandı ve çok önemli bir kayıp yaşadı. Bu sezon iç sahada 5’inci yenilgisini alan Napoli, öz güvenli rakibi karşısında sıkıntı yaşayabilir. Roma, Konferans Ligi’nde yarı finale adını yazdırdı. Ligde de ilk 4 için en yüksek motivasyona sahip durumda. Her iki takımın hedefleri doğrultusunda kontrollü oyunla sahada olmasını bekliyorum. Taraf bahsinin dışına çıkarak, orta skor bahsinin ilk tercih olması gerektiğini düşünüyorum.

Atalanta – Hellas Verona: Maç Sonucu 2.5 Üst
İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Atalanta – Hellas Verona mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:
Atalanta, bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyor. İtalya kupası, Avrupa gibi önemli hedeflerin dışında kaldılar. Ligdeki konumları da geçtiğimiz yılların çok gerisinde. Son maçlardaki performansları da Verona karşısında sıkıntı yaratacak gibi duruyor. Verona, İnter karşısında ofansif anlamda üretken olamadı. Fakat oyun performansları kötü değildi. Öz güvenini yitirmiş Atalanta karşısında skor oyunundaki etkinliklerinin sonuç vermesini bekliyorum. Bu mücadelede deplasman 0,5 gol üstü bahsi, ideal bir tercih olacaktır.

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