Günün En Çok Oynanan Maçları

Barcelona-Eintracht Frankfurt: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Barcelona-Eintracht Frankfurt mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %43’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tercihi

Barcelona önceki iki tur gibi ilk maç sürpriz biçimde galip gelemedi. Yine o maçlardan sonra olduğu gibi ligde farklı kazanıp rövanş öncesi rakibine göz dağı verdi. Barcelona'nın bu sefer de ikinci karşılaşmayı kazanıp işi bitirmesini bekliyorum ama çok kolay olacağını düşünmüyorum. E.Frankfurt özellikle Avrupa'da maçlara iyi başlıyor ve şok bir gol atabiliyor. Barcelona'nın da ilk düdükle beraber saldıracağı aşikar. İY 1.5 Üst cazip alternatif.

AS Roma-Bodo Glimt: Maç Sonucu 1

İddaa programının Konferans Lig’i bülteninde günün öne çıkan maçı AS Roma-Bodo Glimt mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %26’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Roma, grup maçlarında olduğu gibi Bodo karşısında yine sıkıntı yaşadı. Skor üstünlüğünü yakaladıktan sonraki oyun Bodo karşısında sonuç vermedi. Norveç temsilcisinin ofansif etkinliği her rakip karşısında sonuç veriyor. Bu sahada 2-2 sonuçlanan grup maçında olduğu gibi konuk ekibin skora dönük oyunda başarılı olmasını bekliyorum. Turun kime gideceğini tahmin etmek zor. Fakat goller izleme şansımız yüksek. Karşılıklı goller bekliyorum.

Slavia Prag-Feyenoord: 2.5 Üst

İddaa programının Konferans Lig’i bülteninde günün öne çıkan maçı Slavia Prag-Feyenord mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı karşılaşmanın 2.5 üst olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Faruk Nergiz’in Tercihi

İlk maç tahmin ettiğimiz gibi karşılıklı gollerle sonuçlandı. 3-3'lük skor Slavia'yı tura bir adım yaklaştırmış oldu. Kırmızı beyazlı ekipte ara transferde takıma katılan Yira Sor formunu git gide artırırken Ivan Schranz da yeniden skor katkısı vermeye başladı. Kısacası Slavia oldukça iyi durumda ve ben kazanabileceklerini düşünüyorum. Trpisovsky ve öğrencileri turu geçen taraf olur.