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Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

13.04.2022 - 14:11 |
Günün En Çok Oynanan Maçları

Atletico Madrid - Manchester City: Maç Sonucu 2
İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Atletico Madrid - Manchester Citymücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %22’si karşılaşmada karşılaşmada Manchester City’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tahmini:
İngiltere’de oynanan ilk maçta kaleye isabetli şutu olmadan savunma yapan Atletico Madrid sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrılarak tur şansını taraftarının önünde bu rövanş karşılaşmasına bıraktı. Artık bu maçta bütün riskleri alarak İspanyol temsilcisinin baskılı bir futbolla maça başlamalarını bekliyorum. Manchester City ise ilk maçta Kevin De Bruyne’nin golüyle mücadeleyi kazanırken büyük bir avantajla sahaya çıkıyorlar. Ayrıca hafta sonu evinde konuk ettiği Liverpool karşısında 2 defa öne geçmelerine rağmen kalesinde gördüğü gollerle sahadan 2-2 eşitlikle ayrılıp liderlik koltuğunu kaptırmadı. Takım olarak çok formda performans sergileyen konuk ekip mutlaka ofansif bir futbolla başlayacaklardır. Takıma baktığımızda ise kart cezası olan forvet oyuncusu Gabriel Jesus kadroda yer almıyor. Bu karşılaşmada iki ekip turu geçebilmek adına etkili bir futbolla başlayıp karşılıklı goller bulacaklardır.

Liverpool - Benfica: Maç Sonucu 1
İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Liverpool - Benfica mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i karşılaşmada Liverpool’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tahmini:
Liverpool ilk maçta tur biletini neredeyse cebine koydu ancak bu platformda hata yapmaya yer yok. Benfica, Villarreal'in yaptığı gibi bir sürpriz kovalamak isteyecek veya Chelsea'nin Real'i zorlması gibi bir durum yaşanabilir. Hafta sonun City ile müthiş bir maç çıkan Liverpool mutlak favori. Keyifli bir 90 dakika olması olağan. İki takımdan da skor üretmesini bekliyorum.

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