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Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

29.03.2022 - 12:47 |
Günün En Çok Oynanan Maçları

Türkiye – İtalya : Maç Sonucu 2
İddaa programının Uluslararası Hazırlık bülteninde günün öne çıkan Türkiye - İtalya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü Türkiye’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:
İtalyanlar, Kuzey Makedonya yenilgisi sonrası İnsigne, Veratti, Jorginho, İmmobile, Berardi ve Mancini’siz Konya’da mücadele verecek. Milli takımımızda ise Burak, kafileden ayrılırken Köln’ün yükselen performansı ile dikkat çeken ismi Salih Özcan, ilk kez milli formayı giyecek. İtalya’nın eksikleri ve moral seviyesi milli takım için bir avantaj sayılabilir. Genç oyuncu grubumuz İtalya karşısında tarihin ilk galibiyeti almak isteyecekler. İtalya’da Mancini ile devam etme karamsarlığı ve öz güven eksikliği yaşanırken, millilerimizin bu durumu avantaja çevirmesini bekliyorum.

Kazakistan - Moldova : Maç Sonucu 1
İddaa programının UEFA Uluslar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Kazakistan - Moldova mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %63’ü karşılaşmada Kazakistan’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Onur Karaosmaoğlu’nun Tahmini:
Kazakistan deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Moldova takımını evinde konuk ediyor. Oynadığı son 10 resmi müsabaka maçının tamamında rakiplerine mağlup olan Moldova takımının Kazakistan deplasmanında göstereceği performans merak konusu. Skor avantajını elinde bulunduran ev sahibi ekibin sahadan galibiyetle ayrılacağı görüşündeyim.

Fenerbahçe – ALBA Berlin: İlk Periyot Sonucu 1
İddaa programının Euroleague bülteninde günün öne çıkan maçı Fenerbahçe – ALBA Berlin mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada ev sahibi ekip Fenerbahçe’nin ilk periyotu kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tahmini:
Fenerbahçe gibi Alba Berlin'in de çok düşük de olsa play-off umudu sürüyor, Alba Berlin Fenerbahçe'nin 1 galibiyet önünde... Fenerbahçe iç sahada taraftarı önünde güven veriyor, EuroLeague'de son 7 iç saha maçlarını kazandılar.. De Colo sakatlığı sebepli yok. Ahmet Duverioğlu oynama durumu belirsiz... Alba Berlin de Eriksson, Blatt, Olinde yine yok, Eriksson önemli eksik. EuroLeague'de deplasmanlarda 11 maçın 8'ini kaybettiler... Fenerbahçe evinde net favori durumda, 4.5 handikapı aşmalarını bekliyorum.

Günün En Çok Oynanan Maçları

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