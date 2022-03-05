Günün En Çok Oynanan Maçları

Konyaspor - Galatasaray : Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan Galatasaray - Konyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %21’i en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Serkan Çalışır’ın Tahmini:

Ligde emin adımlarla şampiyonluğa giden Trabzonspor, kupada da oldukça iddialı. Kayserispor karşısında 2 farklı yenilgiden geri gelirken önemli bir efor sarf ettiler. Ayrıca hafta sonunda İstanbul deplasmanında Fenerbahçe'ye konuk olacaklar. Bu nedenlerle Abdullah’a Avcı birkaç rotasyon hamlesine gidebilir. Ligde bir dönem aldığı kötü sonuçları atlatan Antalyaspor 5 haftadır yenilmezken topladığı puanlarla düşme hattının 5 puan üstüne çıkmayı başardı. Ayrıca son dönemde savunma olarak müthiş yol aldılar. Öyle ki son 5 lig maçında sadece 1 gol yediler. Kupada geçen sezon final oynayan Nuri Şahin'in ekibinin hedefi yine aynı. Zorlu tur mücadelesinde ilk yarıda 2 gol çıkmaz.

Rizespor - Giresunspor : Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Rizespor - Giresunspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %33’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Rizespor için ligde kalmak adına final özelliği taşıyan bir karşılaşma. Küme düşme potasında direk rakiplerinden Giresunspor ile karşılaşacak olan ev sahibinin 3 puandan başka çaresi yok. Rize, Galatasaray karşısında iyi bir futbol ortaya koydu. Gedson Fernandes fark yarattı. Ben bu maçı Rizespor’un, saha ve seyircisi önünde kazanıp Bülent Korkmaz yönetiminde ilk galibiyetini alacağı kanaatindeyim.

Real Madrid – Real Sociedad: Maç Sonucu 1

İddaa programının La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Real Madrid – Real Sociedad mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %54’ü karşılaşmada Real Madrid’in galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Real Sociedad’ın ligde oynadığı son 8 maçın 7’si 2.5 gol altı olarak sonuçlandı. Yine az gollü bir karşılaşmaya imza atmalarını bekliyorum. Sevilla’nın dün Alaves karşısında aldığı beraberlik Real Madrid’i iyice zirve yarışında avantajlı hale getirdi. Real Madrid galibiyete yakın olsa da ben öncelikle az gollü bir maç bekliyorum. 3.5 gol barajı aşılmaz diyorum.