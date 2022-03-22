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Yusuf Yazıcı: Onlara saygımız çok fazla ama biz de Türkiye'yiz

Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı "Onlara saygımız çok fazla ama biz de Türkiye'yiz" ifadelerini kullandı.

22.03.2022 - 07:09 |
Yusuf Yazıcı: Onlara saygımız çok fazla ama biz de Türkiye'yiz

A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncularından Yusuf Yazıcı, Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Yusuf, ay-yıldızlı ekibin Portekiz'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdiği Sao Miguel Stadı'ndaki çalışma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CSKA Moskova'daki performansını düşünmediğini, tek odak noktasının milli takım olduğunu söyleyen Yusuf Yazıcı, "Odaklanacağımız tek konu Portekiz. Takımdaki bütün oyuncular çok formda. Umarım kalitemizi de bu potansiyelimizi de sahaya yansıtırız. Portekiz çok özel oyunculara sahip bir takım. Çok ekol bir milli takım. Onlara saygımız çok fazla ama biz de Türkiye'yiz ve elimizden geleni en iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz. Kendi potansiyelimizi sahaya yansıtırsak gerisi kendiliğinden gelecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Favori takımların baskıyla beklenen sonuçları zaman zaman alamadığını hatırlatan milli futbolcu, "Kesinlikle bazen böyle kağıt üzerinde güçlü olduğun zaman, bazı maçlarda tökezleyebiliyorsun. Önce Portekiz'i yenelim de sonrasını o zaman konuşuruz." şeklinde konuştu.

Yusuf, Dünya Kupası hedefinin milli takım ve Türkiye için öneminin farkında olduklarının altını çizerek, "Dünya Kupası'na katılma ihtiyacımız var. Avrupa Şampiyonası'nda istediğimizi yapamadık. Kötü bir turnuva geçti bizim için ve halkımızı üzdük. Umarım en iyi şekilde oynarız ve milletimizi sevindiririz." değerlendirmesinde bulundu.

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