Trabzonspor nasıl şampiyon olur, Trabzonspor şampiyon olur mu? Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu?

Spor Toto Süper Liginin bitimine 5 kala Trabzonspor Fenerbahçe'nin önünde 8 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu tabloyla şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un avantajı büyük ve en şanslı takım olarak öne çıkıyor. Bordo- Mavililerin taraftarları ise Trabzonspor’un Süper Lig şampiyonu olma ihtimalleri üzerine araştırmalarını hızlandırdı. Peki Trabzonspor şampiyon olur mu, nasıl şampiyon olur, en son ne zaman şampiyon oldu? İşte Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonu olma ihtimalleri…

TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLUR MU, NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un avantajı büyük. Puanı 73. Fenerbahçe ise 65 puanda. Fenerbahçe lider Trabzonspor'un 8 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor, ancak Trabzonspor'un bir maçı eksik.

Trabzonspor bütün maçlarını kaybeder ve Fenerbahçe tüm maçlarını kazanırsa Fenerbahçe şampiyon olur.

- Trabzonspor 4 maçını kaybeder, 1 maçta berabere kalırsa, Fenerbahçe de bu kez 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırsa şampiyon olur.

- Puanlar eşit olursa Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında ikili averajda bordo mavili takım önde olduğu için şampiyon Trabzonspor olur.

Bordo-Mavili takım kalan 5 maçta 4 puan toplarsa rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

TRABZONSPOR EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Trabzonspor ligde 6 kez şampiyon olurken son şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda tattı. Karadeniz Fırtınası 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1983-84 sezonlarında şampiyon olmuştur.