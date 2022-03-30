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TFF 1.LigEmre Güral Ankaragücü'nden Serie B'ye transfer oldu!
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Emre Güral Ankaragücü'nden Serie B'ye transfer oldu!

Süper Lig'in tecrübeli golcülerinden Emre Güral, Serie B ekiplerinden Crotone''a transfer oldu.

30.03.2022 - 11:58 |
Emre Güral Ankaragücü'nden Serie B'ye transfer oldu!

Türkiye'de geçtiğimiz sezonlarda Trabzonspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve MKE Ankaragücü formaları giyen Emre Güral İtalya’da top koşturacak. 2020-2021 sezonunda Ankaragücü formasıyla 26 maça çıkan Güral, 4 gole imza atmıştı.

Bu sezon boşta olan Güral, Serie B takımlarından Crotone’a transfer oldu.

Yeni takım arkadaşları ile ilk antrenmanına çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 30 Haziran 2022 tarihine sözleşme imzaladı.

Crotone, bu sezon ligde 19 puanla 19. sırada yer alıyor.

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