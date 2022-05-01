Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu şampiyonluk sonrası açıkladı

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun sözleri;

Gelecek sezon için kamp yerimiz de hazırlık maçlarımız da transfer planımız da belli. Biz bu başarıyı bu sayede elde ettik.

PLANIMIZ BELLİ

Şampiyonlar Ligi planımız belli. Trabzonspor'un planını uygularsanız sizde başarılı olursunuz. Değerli hocamıza, futbolcularımıza, taraftarlarımıza, camiamıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum

HOCAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Hocasına karşı bu kadar saygı-sevginin olduğu bir sezon daha yaşamadım. Bunun için Abdullah hocama teşekkür ediyorum

İMZAYI ATTIRDIK

Şubat ayında hocamız "Önümüzdeki seneni planlamasını yapıyoruz" dedi. Bizim bu noktaya gelmemizde en büyük etken Mart ayında hocamız listeyi verdi ve sonrasında hocamızın istediği oyuncuların yüzde 80’ini kadromuza dahil etmiştik. Hamsik ve Cornelius kalmıştı. Onlarda milli takımda görevleri bittikten sonra imzayı attırdık.