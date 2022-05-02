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FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyon olması sonrası FIFA'dan paylaşım geldi. FIFA, Trabzonspor’un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaştı.

02.05.2022 - 22:42 |
FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı

FIFA, Trabzonspor’un şampiyonluk kutlama görüntülerini, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle paylaştı.

"38 YIL SONRA İLK ŞAMPİYONLUĞUNUZU KAZANDIĞINIZDA..."

FIFA, resmi Twitter hesabından, Spor Toto Süper Ligi'nin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasındaki görsel şöleni, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle yayımladı.

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