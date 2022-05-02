FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyon olması sonrası FIFA'dan paylaşım geldi. FIFA, Trabzonspor’un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaştı.
02.05.2022 - 22:42 |
FIFA, Trabzonspor’un şampiyonluk kutlama görüntülerini, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle paylaştı.
"38 YIL SONRA İLK ŞAMPİYONLUĞUNUZU KAZANDIĞINIZDA..."
FIFA, resmi Twitter hesabından, Spor Toto Süper Ligi'nin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasındaki görsel şöleni, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle yayımladı.
When you win your first title in 38 years...🎆— FIFA.com (@FIFAcom) May 2, 2022
🏆🇹🇷 🟰 💜💙@Trabzonspor | @TrabzonBelTr #MondayMotivation pic.twitter.com/JnbbvSzTmO