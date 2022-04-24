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TrabzonsporAbdullah Avcı: "Taraftarlarımız sandıklardaki tüm Trabzonspor bayraklarını çıkartsın"
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Abdullah Avcı: "Taraftarlarımız sandıklardaki tüm Trabzonspor bayraklarını çıkartsın"

Trabzonspor’un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-1 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası, Trabzonspor taraftarını Antalyaspor maçına davet ederek, "Hafta sonu sandıklardaki eski, yeni bütün Trabzonspor bayraklarını çıkartarak statta olmalarını istiyorum. Umarım, Antalyaspor maçını da kazanarak şampiyonluğa ulaşırız ve diğer kupaya odaklanırız" dedi.

24.04.2022 - 00:33 | | İHA
Abdullah Avcı: "Taraftarlarımız sandıklardaki tüm Trabzonspor bayraklarını çıkartsın"

Bordo-lacivertli ekip, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’u 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı, Adana Demirspor’u tebrik ederek, "Uzun bir aradan sonra bu stadyuma ilk defa geldim. Adana Demirspor, futbolculuk döneminde karşılaştığım, kültürü ve tarihi olan bir kulüp. Saygıyı hak eden iyi bir kadroya sahip. Bugünkü atmosfer harikaydı. Stat çok güzel. Adana halkının bize gösterdiği sempati ve saygıdan dolayı teşekkür ediyorum. Biz maça çıkarken dışarıda 15 puan vardı ve biz bunun 4’üne taliptik. Şampiyon olmak için 4 puan lazımdı. Oynadığımız takım ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Bir final maçı tadındaydı. Doğru zamanda golleri bulunca oyun 2-0’a geldi ve 3. golü bulduk. Adana Demirspor hiç oyundan kopmadı. Özellikle biz rakip geriye düşünce rakibimizin üstümüze gelmesiyle ceza sahasında aksiyon almamızı sağladık. Biz orada öndeki 2 oyuncumuzu kanattan merkez orta sahaya çektik. Sonunda bir final tadında bir maçı bitirdik. Sezon başlarken ‘İyi ki Trabzonspor var' dedirttirmek istemiştim. Bugün bu beni son derece mutlu ediyor" diye konuştu.

"1 puana ihtiyacımız var"

34 hafta boyunca oyun standartlarında çok iniş ve çıkış yaşamadıklarını aktaran Avcı, "Son 3 hafta beraberlikler yaşadık. Bunlar çok normal şeyler. Çünkü ligimizin kalitesi, oyuncu ve oyun kalitesi yükselmeye başlamıştır. Bugün itibariyle şampiyon olabilmek için 1 puana ihtiyacımız var. Çok önemli bir finali kazandık. Böyle maçları oynamak kolay değildir. Zaman daraldıkça oyuncunun gerginlikleri de artabiliyor. Onun için yakaladığımız ivme çok güzel" ifadelerini kullandı.

"Herkesin statta olmasını istiyorum"

Tüm Trabzonspor taraftarlarını gelecek hafta oynayacakları Antalyaspor maçına davet eden Abdullah Avcı, "Hafta sonu itibariyle bu şöleni dünyanın her tarafındaki Trabzonspor taraftarına armağan ediyorum. Hafta sonu sandıklardaki eski, yeni bütün Trabzonspor bayraklarını çıkartarak statta olmalarını istiyorum. Umarım, Antalyaspor maçını da kazanarak şampiyonluğa ulaşırız ve diğer kupaya odaklanırız. İyi bir takıma, iyi bir futbol şehrinde oynadık. Onlara da Avrupa kupalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Antalyaspor maçına iki türlü de hazırlanacağız"

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin’in oyun sistemi üzerine gelen bir soruya ise Avcı, "Nuri hoca benim oyuncumdu. Çok önemli işler yapıyor. 3’lü oynayan takımlara başka maçlarda kazandık. Nuri hoca son haftalarda 3’lüden 4’lüye döndü, bakacağız. Her iki türlü de maça hazırlanacağız. Bizim için taraftarımızın önünde coşkunun, duygunun, aklın, kalbin, teknik ve taktiğin olduğu bir müsabakaya çıkacağız" açıklamasını yaptı.

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