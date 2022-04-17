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Konya SporKonyaspor inadı! Gaziantep'i rahat geçtiler liderle farkı 12'ye indirdi
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Konyaspor inadı! Gaziantep'i rahat geçtiler liderle farkı 12'ye indirdi

Konyaspor, Büyükşehir Belediye Stadı'nda Gaziantep FK'yı 4-1 yendi ve puanını 61'e çıkardı ve Trabzonspor'la puan farkını 12'ye indirdi.

17.04.2022 - 16:04 |
Konyaspor inadı! Gaziantep'i rahat geçtiler liderle farkı 12'ye indirdi

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Heyecan dolu mücadele ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Konyaspor'un gollerini Endri Çekici, Ahmed Hassan, Amir Hadziahmetovic ve Konrad Michalak kaydetti. Gaziantep FK'da fileleri havalandıran isim Muhammet Demir oldu. Konuk ekipte Doğan Erdoğan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 61 puana yükseldi. Gaziantep FK ise 41 puanda kaldı.

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