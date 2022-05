PFDK, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye para cezası verdi

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:



"1- KAYSERİSPOR Kulübünün, 01.05.2022 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY TRİBÜNÜ C, BATI ALT TRİBÜNÜ B, E ve DOĞU ALT TRİBÜNÜ F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



2- KASIMPAŞA'nın, 30.04.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN B ve C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



3- KONYASPOR Kulübünün, 30.04.2022 tarihinde oynanan KONYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU ALT TRİBÜNÜ D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KONYASPOR Kulübü kaleci antrenörü BEKİR ARPACI'nın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- GÖZTEPE'nin, 01.05.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜNÜ 211, 212, 213, 214, 215 ve GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜNÜ 217, 218, 219 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



5- YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu KENAN ÖZER'in, 01.05.2022 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- GALATASARAY'ın, 01.05.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY-SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106, 107, GÜNEY TRİBÜN 119, 120 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- SİVASSPOR Kulübünün, 01.05.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY-SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, kulüp bayrağının yanlarında bulundurulmaması ve müsabaka organizasyon toplantısında stadyum müdürüne teslim edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- FENERBAHÇE'nin, 29.04.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- TRABZONSPOR'un, 30.04.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR-ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, Kurulumuza yapılan sevk ve sevke konu müsabaka görevlileri raporları doğrultusunda taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 368.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DERGİLİK DOĞU ALT TRİBÜNÜ H, I, J, K, L, KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜNÜ H, I, J, K, L ve VESTEL GÜNEY ALT I, J, K, L bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR'un, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR'un, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR'un, kulüp başkanının 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- MANİSA FK'nın, 01.05.2022 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-BURSASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- BURSASPOR Kulübünün, 01.05.2022 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-BURSASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü idarecisi ENES CAN DEMİR'in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 01.05.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, kulüp yöneticisinin 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricindeki kuruluşlara röportaj vermesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- MENEMENSPOR Kulübü görevlisi ALİ ACARSOY'un, 01.05.2022 tarihinde oynanan MENEMENSPOR-TUZLASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 01.05.2022 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-BALIKESİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN D, E, H ve I bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ÜMRANİYESPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- DENİZLİSPOR Kulübünün, 01.05.2022 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜNÜ I, KAPALI TRİBÜNÜ ALT A ve VIP TRİBÜNÜ LOCA ÖNÜ blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada DENİZLİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi."