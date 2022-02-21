İlkay Gündoğan yorum yaptı Galatasaray taraftarları 'alev' aldı
Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'ın Instagram hesabına yorum yapması sarı kırmızı taraftarları bir hayli memnun etti.
21.02.2022 - 23:37 |
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.
Manchester City'nin orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, karşılaşma sonrasında Galatasaray'ın Instagram hesabının paylaşımına yorum bıraktı.
Gündoğan'ın yorumunda "Aslan" ve "Alev" emojileri yer aldı.
Başarılı futbolcunun bu yorumu, kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.