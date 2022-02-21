FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Galatasarayİlkay Gündoğan yorum yaptı Galatasaray taraftarları 'alev' aldı
HaberlerGalatasaray Haberleri İlkay Gündoğan yorum yaptı Galatasaray taraftarları 'alev' aldı
ABONE OL

İlkay Gündoğan yorum yaptı Galatasaray taraftarları 'alev' aldı

Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'ın Instagram hesabına yorum yapması sarı kırmızı taraftarları bir hayli memnun etti.

21.02.2022 - 23:37 |
İlkay Gündoğan yorum yaptı Galatasaray taraftarları 'alev' aldı

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

Manchester City'nin orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, karşılaşma sonrasında Galatasaray'ın Instagram hesabının paylaşımına yorum bıraktı.

Gündoğan'ın yorumunda "Aslan" ve "Alev" emojileri yer aldı.

Başarılı futbolcunun bu yorumu, kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.

SON DAKİKA

Geçen hafta eleştirmişti! Torrent'ten flaş 'Fatih Terim - Arda Turan' yorumuGeçen hafta eleştirmişti! Torrent'ten flaş 'Fatih Terim - Arda Turan' yorumu
İlkay Gündoğan yorum yaptı Galatasaray taraftarları 'alev' aldıİlkay Gündoğan yorum yaptı Galatasaray taraftarları 'alev' aldı
Fatih Terim'in 2 prensine Tümer Metin'den yaylım ateşi! 'Antrenmanda bile...'Fatih Terim'in 2 prensine Tümer Metin'den yaylım ateşi! 'Antrenmanda bile...'
4 penaltı çaldı Süper Lig tarihine geçti! Gomis - Ndiaye düellosu...4 penaltı çaldı Süper Lig tarihine geçti! Gomis - Ndiaye düellosu...
Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can deliye döndü...Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can deliye döndü...
2 penaltı kullandı 'utanç gecesi' dedi!2 penaltı kullandı 'utanç gecesi' dedi!
Torrent'ten penaltılara sert tepki! 'Başka ülkelerde bu pozisyonlara...'Torrent'ten penaltılara sert tepki! 'Başka ülkelerde bu pozisyonlara...'
Taraftarlara değil! 'Bu galibiyeti Omar'a armağan ediyorum dedi!'Taraftarlara değil! 'Bu galibiyeti Omar'a armağan ediyorum dedi!'
Göztepe-Galatasaray maçına damga vurdu! Daha kötüsü olmadı, aylar sonra ilk! Domenec Torrent'ten bomba hamle, Mostafa Mohamed, Bafetibi Gomis ve Halil Dervişoğlu...Göztepe-Galatasaray maçına damga vurdu! Daha kötüsü olmadı, aylar sonra ilk! Domenec Torrent'ten bomba hamle, Mostafa Mohamed, Bafetibi Gomis ve Halil Dervişoğlu...
Göztepe: 2 - Galatasaray: 3Göztepe: 2 - Galatasaray: 3

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Geçen hafta eleştirmişti! Torrent'ten flaş 'Fatih Terim - Arda Turan' yorumu

Geçen hafta eleştirmişti! Torrent'ten flaş 'Fatih Terim - Arda Turan' yorumu

İlkay Gündoğan yorum yaptı Galatasaray taraftarları 'alev' aldı

İlkay Gündoğan yorum yaptı Galatasaray taraftarları 'alev' aldı

Fatih Terim'in 2 prensine Tümer Metin'den yaylım ateşi! 'Antrenmanda bile...'

Fatih Terim'in 2 prensine Tümer Metin'den yaylım ateşi! 'Antrenmanda bile...'

4 penaltı çaldı Süper Lig tarihine geçti! Gomis - Ndiaye düellosu...

4 penaltı çaldı Süper Lig tarihine geçti! Gomis - Ndiaye düellosu...

Sıradaki Haber