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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi

Derbide oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmayan Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray seferberlik ilan etti.

06.04.2022 - 08:32 |
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi

Galatasaray’da derbi öncesi herkes tarafından en çok merak edilen konu Kerem Aktürkoğlu’nun derbiye yetişip yetişmeyeceği. Kasık adelesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edilen genç oyuncunun Fenerbahçe maçında oynaması için sağlık ekibi tarafından seferberlik ilan edildi. Kerem’in yarına kadar kesinlikle takımla beraber antrenmana çıkmayacağı ve bu süreçte tedavi olup bireysel çalışmalar gerçekleştireceği belirtildi. Yarın akşam takımla antrenmana çıkması planlanan Kerem’in ilk olarak durumu bu antrenmanda gözden geçirilecek. Genç oyuncunun derbi öncesi yine cuma ve cumartesi günleri de antrenman performansına bakılarak durumuna karar verileceği öğrenildi. Bu yüzden sarı-kırmızılı yetkililer Kerem’in oynayıp oynamaması konusunda temkinli yaklaşarak, “Oynar veya oynamaz diyemeyiz. Bu bir süreç ve gün gün durumuna bakılarak karar verilecek” ifadelerini kullandı.

Galatasarayda Kerem Aktürkoğlu gelişmesi

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