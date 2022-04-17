Eğer doğruysa Galatasaray'da bayram ilan edilir

İtalyan kulübü Sampdoria, Alexandru Cicaldau transferi için artık Galatasaray'daki seçimin sona ermesini bekliyor.

Hemen her gün İtalya medyasında Rumen yıldız Cicaldau ile ilgili transfer haberleri çıkarken, Serie A temsilcisi Sampdoria'nın 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve bu operasyonu sezon bitmeden tamamlamaya hazırlandığı belirtildi.

Olası bir Cicaldau transferinin, yeni yönetimin işini finansal açıdan bir hayli kolaylaştıracağı düşünülüyor.









