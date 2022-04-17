Eğer doğruysa Galatasaray'da bayram ilan edilir
Galatasaray'da oynadığı futbolla sert bir şekilde eleştirilen Cicaldau için Sampdoria'nın 10 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
17.04.2022 - 10:28 |
İtalyan kulübü Sampdoria, Alexandru Cicaldau transferi için artık Galatasaray'daki seçimin sona ermesini bekliyor.
Hemen her gün İtalya medyasında Rumen yıldız Cicaldau ile ilgili transfer haberleri çıkarken, Serie A temsilcisi Sampdoria'nın 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve bu operasyonu sezon bitmeden tamamlamaya hazırlandığı belirtildi.
Olası bir Cicaldau transferinin, yeni yönetimin işini finansal açıdan bir hayli kolaylaştıracağı düşünülüyor.