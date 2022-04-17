FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GalatasarayEğer doğruysa Galatasaray'da bayram ilan edilir
HaberlerGalatasaray Haberleri Eğer doğruysa Galatasaray'da bayram ilan edilir
ABONE OL

Eğer doğruysa Galatasaray'da bayram ilan edilir

Galatasaray'da oynadığı futbolla sert bir şekilde eleştirilen Cicaldau için Sampdoria'nın 10 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

17.04.2022 - 10:28 |
Eğer doğruysa Galatasaray'da bayram ilan edilir

İtalyan kulübü Sampdoria, Alexandru Cicaldau transferi için artık Galatasaray'daki seçimin sona ermesini bekliyor.

Hemen her gün İtalya medyasında Rumen yıldız Cicaldau ile ilgili transfer haberleri çıkarken, Serie A temsilcisi Sampdoria'nın 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve bu operasyonu sezon bitmeden tamamlamaya hazırlandığı belirtildi.

Olası bir Cicaldau transferinin, yeni yönetimin işini finansal açıdan bir hayli kolaylaştıracağı düşünülüyor.

Eğer doğruysa Galatasarayda bayram ilan edilir


    SON DAKİKA
    1. 'Yerli Monchi' çalışmalara başladı transfer listesinden 8 yıldız çıktı! 2'si Terim'in prensi...
      'Yerli Monchi' çalışmalara başladı transfer listesinden 8 yıldız çıktı! 2'si Terim'in prensi...
    2. Mesut Özil'e gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı! 'Yazılı olarak okudum...
      Mesut Özil'e gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı! 'Yazılı olarak okudum...
    3. Merih Demiral'ın yanına Galatasaraylı stoper!
      Merih Demiral'ın yanına Galatasaraylı stoper!
    4. Sinan Engin'den Ozan Tufan bombası
      Sinan Engin'den Ozan Tufan bombası
    5. Galatasaray'da üç ayrılık birden!
      Galatasaray'da üç ayrılık birden!
    6. Eğer doğruysa Galatasaray'da bayram ilan edilir
      Eğer doğruysa Galatasaray'da bayram ilan edilir
    7. Giresunspor-Beşiktaş maçı canlı bahis seçeneğiyle Misli.com'da
      Giresunspor-Beşiktaş maçı canlı bahis seçeneğiyle Misli.com'da
    8. Hava yağışlı ve kaygan olunca 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı iptal edildi
      Hava yağışlı ve kaygan olunca 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı iptal edildi
    9. 'Galatasaray'la anlaştım!' İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun işini bitirdiği Fransız teknik adam
      'Galatasaray'la anlaştım!' İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun işini bitirdiği Fransız teknik adam
    10. Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var! 'Seni daha ne kadar öveceğiz'
      Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var! 'Seni daha ne kadar öveceğiz'

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    'Yerli Monchi' çalışmalara başladı transfer listesinden 8 yıldız çıktı! 2'si Terim'in prensi...

    'Yerli Monchi' çalışmalara başladı transfer listesinden 8 yıldız çıktı! 2'si Terim'in prensi...

    Mesut Özil'e gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı! 'Yazılı olarak okudum...

    Mesut Özil'e gelen teklifi açıkladı ortalık yıkıldı! 'Yazılı olarak okudum...

    Merih Demiral'ın yanına Galatasaraylı stoper!

    Merih Demiral'ın yanına Galatasaraylı stoper!

    Sinan Engin'den Ozan Tufan bombası

    Sinan Engin'den Ozan Tufan bombası
    Sıradaki Haber