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Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe 'nin büyük umutlarla Arsenal'den transfer ettiği Mesut Özil ve Watford'dan devre arasında geri dönen Ozan Tufan, süresiz kadro dışı bırakıldı.

24.03.2022 - 15:12 |
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı

Mesut Özil, Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı.

Fenerbahçe ile 37 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol atarken 3 de asist yaptı. 182 maçta forma giyen Ozan Tufan ise 21 gol atarken 24 de asist yapma başarısı gösterdi.

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