Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe 'nin büyük umutlarla Arsenal'den transfer ettiği Mesut Özil ve Watford'dan devre arasında geri dönen Ozan Tufan, süresiz kadro dışı bırakıldı.
24.03.2022 - 15:12 |
Mesut Özil, Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı.
Fenerbahçe ile 37 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol atarken 3 de asist yaptı. 182 maçta forma giyen Ozan Tufan ise 21 gol atarken 24 de asist yapma başarısı gösterdi.