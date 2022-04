Altay başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da şok bir gelişme yaşandı. Amatör kümenin eşiğinden aldığı Altay’ı, beş yılda kazandırdığı üç şampiyonlukla 18 yıl aradan sonra Süper Lig’e kadar taşıyan Başkan Özgür Ekmekçioğlu, kulübü yönetmeye istekli adayların önünü açmak amacıyla görevi bıraktı.

Yıllardır birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Ekmekçioğlu, genel kurulun bu ay sonuna kadar tamamlanmasına yönelik planlamanın yapılmasını istedi. Yönetim kurulu, son toplantısında kongre tarihini 21-28 Nisan olarak belirlerken, Başkan Vekili Levent Doğanoğlu’nun genel kurula kadar başkanlık görevini yerine getirmesi yönünde karar aldı.

"YENİ BAŞKAN ADAYLARI ÇIKACAKTIR"

Kulüpteki işleyişin genel kurul gününe kadar planlanan şekilde devam edeceğini, teknik ekip, futbolcu, personel ve piyasa ödemelerinin yapılacağını vurgulayan Ekmekçioğlu, “Bu süreçte Büyük Altayımıza mutlaka başkan adayları çıkacaktır. Bu ay gerçekleşecek olan genel kurulda seçilecek yeni yönetimin Büyük Altay'ı Süper Lig'de bırakacağına inancımız tam" diye konuştu.

"10 MİLYON DOLAR BORÇLA DEVRALDIK"

Kulübü 3'üncü Lig’de 10 milyon dolar borçla devraldıklarını, mevcut borcun ise tüm yönetici alacakları dahil olmak üzere 19 milyon 500 bin dolar olduğunu belirten Ekmekçioğlu, “Göreve geldiğimiz gün 3 TL olan dolar bugün artık 15 TL’ye kadar yükseldi. Altı yıl önce devraldığımız borç, bugün yaklaşık 150 milyon TL. Aradaki fark altı yıllık döviz kur farkından ve şampiyon olma hedeflerimizdeki yabancı oyuncu transferlerinden kaynaklandı. Kulübümüzün şu anda yabancı futbolcularımıza sadece iki aylık gecikmiş maaş ve ara ödeme borcu bulunmaktadır. Yerli oyuncu borçları da dahil olmak üzere tüm hesaplarımız Yüksek Divan Kurulu’muza sunulmuştur" dedi.

"TARİHİ ANLAŞMALAR İMZALADIK"

Altay tarihinin en genç başkanı olarak kulübe üç lig şampiyonluğu kazandırdıklarını, Cenk Özkacar gibi değerli bir futbolcuyu Avrupa’nın en önemli kulüplerinden Olimpik Lyon’a göndererek farklı bir vizyon ortaya koyduklarını, kulübü her açıdan disiplinli bir şekilde yönettiklerinin altını çizen Ekmekçioğlu, “Folkart ve Icrypex ile tarihimizin en önemli sponsorluk anlaşmalarını imzaladık. Sportif başarı açısından da beş yılda üç şampiyonluk kupasıyla yine şanlı tarihimizdeki yerimizi aldık" yorumu yaptı.

ALSANCAK MUSTAFA DENİZLİ STADI GERÇEĞİ

Özellikle Alsancak Mustafa Denizli Stadı sürecinin çok önemli olduğunu belirten Ekmekçioğlu, “Proje başladığında sadece iki tribünü bulunan ve renkleri mavi-beyaz olarak dizayn edilen stadımızı, Milletvekilimiz Hamza Dağ, İTO Başkanımız Mahmut Özgener, camiamız ve taraftarımız ile el ele vererek bugünkü siyah-beyaz ve üç tribünlü haline getirdik. Açılıştan bir gece öncesine kadar ismi Alsancak olarak belirlenen stada, gece yarısına kadar çabalayıp camiamızın efsanesi Mustafa Denizli’nin ismini verdirip evimize kavuştuk. Vali Kutlu Aktaş Tesislerimizi ise önemli yatırım yaparak yeniledik, ek binalarla kapasitesini artırdık" dedi.

"ALTAY’I GEÇMİŞİYLE KUCAKLAŞTIRDIK"

Ekmekçioğlu, kendisini en çok mutlu eden konunun, yıllarca Altay’a hizmet veren isimleri yeniden kulübe kazandırmak olduğunu belirtti. Ekmekçioğlu, “Başta Mustafa Denizli olmak üzere Sinan Kaloğlu, Tuna Üzümcü, İbrahim Akın ve Masör Mahmut Çalış gibi isimleri geri döndürdük. Eski futbolcularımıza VIP tribünümüzü açtık. Unutulmaz oyuncularımız için internet sitemizde iki geniş bölüm ayırıp gelecek nesillere Kuvayi Milliye ruhu ile kurulan Büyük Altayımızın anlı-şanlı geçmişini ve büyüklüğünü anlattık. Altay tarihindeki en yüksek futbol okulu öğrenci sayısına ulaştık. Şu anda 142 farklı merkezde 14 binin üzerinde çocuğumuz Altay ruhuyla aktif olarak spor yapıyor. Uzun yıllar sonra kadın futbol branşımızı yeniden kurduk ve Süper Lig'de mücadele etmesini sağladık" şeklinde konuştu.

"ALTAY’DA HER GÖREV KUTSALDIR"

Türkiye'de amatör dahil tüm liglerinde başkanlık yapıp şampiyonluk yaşayan ilk ve tek kulüp başkanı olduğunu da sözlerine ekleyen Ekmekçioğlu, en mutlu anını 3'üncü Lig’de Çorumspor maçı uzatmalarında gelen gol olarak açıkladı. En üzgün anını ise “TFF 1'inci Lig’de İzmir’de kaybedilen Erzurumspor maçı olarak belirtti. Ekmekçioğlu, “Bu koltuk bir zamanlar Mazhar Zorlu, Esin Özgener ve Rıdvan Burteçin’e aitti. Böylesine büyük bir kulüpte alınan her görev ve yapılan her hizmet kutsaldır" dedi.

ARTIK YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Altay Spor Kulübü’nde artık yeni bir dönemin başlayacağını sözlerine ekleyen Ekmekçioğlu, “Üçüncü Lig'de devraldığımız bayrağı, yeni yönetime Süper Lig'de devredeceğiz. Kulübümüzün yeni yönetimine her türlü desteği vereceğiz. Büyük Altay'ın başarısı için mücadelemiz devam edecek. Altay taraftarı ve Altay camiası, her zaman, her şeyin en iyisine layıktır. Sadece Avrupa hedefimizi gerçekleştiremeden veda etmek içimizde bir ukde olarak kaldı ama bir gün Büyük Altay olarak bunu da başaracağız. Önemli olan tek şey, Altay Spor Kulübü’nün başarısıdır. Büyük Altay camiasına ve taraftarına, altı yıllık görev sürem boyunca gösterdikleri destekler için yürekten teşekkür ederim" şeklinde konuştu.