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Daha önce görülmemişti! Montella terk etti!

Beşiktaş maçı sonrası mücadelenin hakemi Ali Şansalan'a büyük tepki gösteren Vincenzo Montella canlı yayını terk edip gitti.

15.02.2022 - 00:11 |
Daha önce görülmemişti! Montella terk etti!

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Vincenzo Montella: "Çocuklarımı performanslarından tebrik ederim. taraftara teşekkür ederim. Sürekli maçı biz istedik. Son bölümde başarmak üzereydik. Bu yüzden içimizde acı tat kaldı. Bu takımla gurur duyuyorum. Böyle devam edeceğiz." dedi.

Yayıncı kuruluşa röportajı sırasında 90+5'te iptal edilen golleri hakkında konuşan Vincenzo Montella "Kendi gözümle iptal edilen son golü izleyemedim. Mario Balotelli'nin kalecinin önünü kapattığı görüşü var. İzleyen arkadaşlar böyle olmadığını söyledi. Beni şaşırtan şey, hakemin gidip izlememesi. Burada bir emek var. Şimdi gördüm, net bir gol." dedi.

Sözlerine devam ederken sinirlenen Vincenzo Montella "Mario nasıl kalecinin önünü kapatmış? Hiçbir şekilde alakası yok. Kusura bakmayın daha fazla konuşmayacağım. Gerginim, yoksa kötü konuşacağım." diyerek yayından ayrıldı.

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