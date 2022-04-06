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Şampiyonlar LigiPep 1-0 iyi ama yetmez dedi!
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Pep 1-0 iyi ama yetmez dedi!

Dün gece güçlü rakibi Atletico Madrid'i evinde 1-0 yenen Manchester City'de Pep Guardiola "Madrid'e 1-0'la gitmek epey zor olacak" açıklamasında bulundu.

06.04.2022 - 08:20 |
Pep 1-0 iyi ama yetmez dedi!

Şampiyonlar Ligi Çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Atletico Madrid'i ağırladı.

Ettihad Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 1-0 kazandı ve rövanş için avantajlı skoru elde eden taraf oldu.

İlk yarıda iki takım da karşılıklı üstünlük kurmaya çalışırken fazla pozisyon zenginliği yaşanmadı. Atletico Madrid'in alışılmış savunma ağırlıklı oyunu iki takıma da ilk yarıda gol getirmedi.

İkinci yarıda Atletico Madrid kalesini 25 dakika korumayı başarırken 68'de Manchester City'nin yaptığı 3 oyuncu değişikliği Atletico'nun kilidini açmayı başardı. Foden'in asistinde kaptan De Bruyne, kaleci Oblak'ı avlayarak takımını öne geçirmeyi başardı. Kalan dakikalarda City, topa olan hakimiyetini artırsa da başka gol olmadı ve mücadele 1-0'lık İngiliz temsilcisinin üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın rövanşı 13 Nisan Çarşamba günü Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

Pep Guardiola, Manchester City'nin Atletico Madrid'i mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

Guardiola maç sonu röportajında muhabirin yapılan değişikliklerin sonuca etki ettiğini söylemesine "Menajer bugün çok akıllıydı" sözleriyle karşılık verdi ve genel maç değerlendirmesinde, "İlk 25 dakika 5 savunma ve 5 orta sahayla oynadılar. İlk yarıda çok sabırlı oynadık ama hücum için doğru ritmi sağlayamadık. Başka pozisyonlarımız da vardı ama Madrid'e 1-0'la gitmek epey zor olacak" diye konuştu.

Pozisyon vermeden maçı tamamladıklarını belirten Guardiola, "Duygularımızı kontrol edip Madrid'e gideceğiz ve orada da yapmamız gerekeni yapıp turu geçmeye çalışacağız" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Pep 1-0 iyi ama yetmez dedi

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