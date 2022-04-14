Liverpool-Benfica: 3-3
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Liverpool, Benfica ile 3-3 berabere kaldı. Portekiz'deki ilk maçı 3-1 kazanan İngiliz ekibi yarı finalde Villarreal'le eşleşti.
14.04.2022 - 00:10 |
Avrupa futbolunun dev organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Liverpool yarı finale yükseldi. İlk maçta Benfica'yı deplasmanda 3-1 yenen İngiliz devi gol düellosuna sahne olan maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı son 4'e adını yazdırdı.
Ev sahibi takımın gollerini 21'de Konate, 55 ve 65'te Firmino attı. Konuk ekibin sayıları ise 33'te Ramos, 73'te Yaremchuk ve 82'de Nunez'den geldi. Liverpool yarı finalde Villarreal ile eşleşti.