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Juventus İspanya'dan istediğini alarak döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Juventus, Villarreal deplasmanında 1-1 berabere kaldı

23.02.2022 - 08:18 |
Juventus İspanya'dan istediğini alarak döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Villarreal, Juventus'u konuk etti.

Ceramica Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip Juventus'un golünü 1. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti. Villarreal'in eşitlik sayısı ise 66'da Parejo'dan geldi.

Bu sonucun ardından Juventus, rövanş öncesinde avantajlı skoru elde etmiş oldu.

Eşleşmenin rövanşı, 16 Mart Çarşamba günü İtalya'da Allianz Arena'da oynanacak.

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