Atletico Madrid-Manchester City: 0-0
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Manchester City, Atletico Madrid'le deplasmanda golsüz berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan İngiliz devi yarı finalde Real Madrid'le eşleşti.
14.04.2022 - 00:11 |
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor. Kupanın favorileri arasında gösterilen Manchester City, Madrid'de Atletico ile golsüz berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan İngiliz devi bu sonuçla yarı finale adını yazdırdı.
Manchester City yarı finalde Real Madrid'le karşı karşıya gelecek.