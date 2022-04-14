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Şampiyonlar LigiAtletico Madrid-Manchester City: 0-0
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Atletico Madrid-Manchester City: 0-0

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Manchester City, Atletico Madrid'le deplasmanda golsüz berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan İngiliz devi yarı finalde Real Madrid'le eşleşti.

14.04.2022 - 00:11 |
Atletico Madrid-Manchester City: 0-0

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor. Kupanın favorileri arasında gösterilen Manchester City, Madrid'de Atletico ile golsüz berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan İngiliz devi bu sonuçla yarı finale adını yazdırdı.

Manchester City yarı finalde Real Madrid'le karşı karşıya gelecek.

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