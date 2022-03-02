Millilerimiz bunlara alışkın ama... Portekiz maçı öncesi sürpriz gelişme
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde Portekiz'le mücadele edecek olan Türkiye Milli Takımı'nı 50 bin taraftar Dragao Stadı'nda baskı altına almaya çalışacak.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde A Milli Takım ile Portekiz, Estadio do Dragao Stadyumu'nda karşılaşacak.
Maçının biletleri tükendi
Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Portekiz Futbol Federasyonu'nun (FPF), Türkiye maçı için çıkardığı biletlerinin tamamının tükendiği belirtildi.
50 bin kişilik stat
Estadio do Dragao Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada 50 bin futbolsever tribünde yer alacak.
Maç 24 Mart perşembe
Türkiye ile Portekiz arasındaki 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu karşılaşması 24 Mart Perşembe günü Porto’da oynanacak. Saat 22.45'te başlayacak karşılaşmayı TRT 1 canlı olarak yayınlayacak.
Türkiye turu geçerse olası rakip...
Milliler, yarı finalde Portekiz'i elemesi halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle 29 Mart 2022 tarihinde Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaşacak. Maç saat 21.45'te başlayacak.