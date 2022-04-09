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FutbolBöyle olacağı belliydi! Corinthians'ta Vitor Pereira öfkesi
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Böyle olacağı belliydi! Corinthians'ta Vitor Pereira öfkesi

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya ekibiCorinthians'la anlaşmaya varan Vitor Pereira için Brezilya basınından oldukça ciddi haberler gelmeye başladı.

09.04.2022 - 10:32 |
Böyle olacağı belliydi! Corinthians'ta Vitor Pereira öfkesi

Vitor Pereira'nın takımı Corinthians'ta üst üste 2 mağlubiyetin ardından takım içinde gündem yaratan iddialar ortaya atılmaya başlandı. Vitor Pereira, Corinthians'ta çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Portekizli teknik adamın iyi bir başlangıç yapmamasının ardından Brezilya basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Marco Bello'nun haberine göre, Corinthians'ta bir yönetici futbolcuların Vitor Pereira'yı istemediği yönünde izlenimler aldığı öğrenildi. Ancak kulüp başkanı Duilio şu anda sorunun Vitor Pereira'da olmadığını düşündüğü için Portekizli teknik adamla yolları ayırmayı planlamıyor.

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