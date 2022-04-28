Anadolu Efes, Olimpia Milano'yu devirdi! EuroLeague'de Final-Four'a yükseldi

Temsilcimiz Anadolu Efes, İstanbul'da karşılaştığı Olimpia Milano'yu yenerek seride 3-1 öne geçti ve üst üste 3. kez Final-Four'a yükseldi.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın Final-Four'a yükseleceği seride ilk 2 maç İtalya'da yapıldı.

Temsilcimiz ilk maçı 64-48 kazanarak seride 1-0 öne geçerken Olimpia Milano ikinci karşılaşmadan 73-66 üstün ayrıldı ve seride durum 1-1'e geldi.

Serinin üçüncü maçı İstanbul'da oynandı ve temsilcimiz 77-65 kazanarak 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Anadolu Efes, Final-Four'da Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES'İN ÜSTÜNLÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Anadolu Efes ile Olimpia Milano, Avrupa kupalarında bu müsabakayla birlikte 38. kez karşılaştı. Avrupa organizasyonlarında iki takım arasında yapılan 37 maçın 23'ünü Anadolu Efes kazanırken 14'ünü ise Milano kazandı.

AVRUPA'DA 765. MAÇ

Lacivert beyazlılar, Olimpia Milano maçıyla Avrupa kupalarında 765. maçına çıktı. Anadolu Efes, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 764 karşılaşmada 435 galibiyet ve 329 yenilgi aldı.